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زفّت شهيد نابلس

حماس: شعبنا يخوض مرحلة نضالية جديدة بالضفة

06 كانون ثاني / يناير 2022 08:45

غزة - الرأي

قالت حركة "حماس" إن تصاعد الفعل المقاوم في الضفة واتساع حالات التصدي لاقتحامات الاحتلال، يؤكد أن شعبنا يخوض مرحلة نضالية جديدة ضد المحتل لن تتوقف طالما ظل الاحتلال جاثماً على أرضنا الفلسطينية.

وزف المتحدث باسم الحركة حازم قاسم في بيان وصل (الرأي) الشهيد بكير حشاش من مخيم بلاطة في نابلس جبل النار بعد تصديه لقوات الاحتلال.

وأضاف: "دماء الشهيد بكير حشاش مع كل دماء شهداء ثوار شعبنا ستشكل قوة دفع لتصاعد انتفاضة شعبنا في الضفة الغربية، وسيواصل الشباب الثائر مشوار الشهداء حتى تحقيق أهداف شعبنا بالحرية من الاحتلال".

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