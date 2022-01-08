أسماء المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح غداً

غزة - الرأي:

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، عن كشفان جديدان للمسافرين وأصحاب الجوازات المصرية، وآلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد.

وقالت إن السفر سيكون للمتبقي من الحافلة التاسعة + العاشرة + المتأخرون من الكشف السابق رقم (2022/1).

كذلك السفر ل ميع الأسماء في كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2022/5).

ودعت المسافرين للتواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة التزام جميع المسافرين بموعد سفرهم وعدم التأخر عنه.

وطالبت الهيئة من المسافرين إجراء فحص كورونا للحافلتين (الأولى والثانية) من الكشف الجديد، غداً الأحد بدءاً من الساعة 9 صباحاً في المراكز الصحية بجميع المحافظات، وانتظار إعلان موعد سفرهم.

ونشرت مواعيد إجراء فحص كورونا لباقي حافلات الكشف الجديد على النحو الآتي:

- الإثنين 1/10: فحص الحافلتين (3+4).

- الثلاثاء 1/11: فحص الحافلتين (5+6).

- الأربعاء 1/12: فحص الحافلتين (7+8).

- الخميس 1/13: فحص الحافلتين (9+10).