"العمليات المشتركة" .. توحيدٌ للجهود وضمانٌ لسرعة الاستجابة

غزة-الرأي- عبد الحميد خضير

على قدمٍ وســاق، تتسارع الخُطى في جهاز الشرطة نحو تطوير مرافقها ومنشآتها في كافة محافظات قطاع غزة, بهدف تجويد العمل والخدمة المُقدمة للمواطن في كافة المراكز والأقسام بجودة عالية وخدمةٍ أفضل, وسعياً منها في الوصول إلى نتائج سريعة, في هذا الإطار عمدت إدارة العمليات الاتصالات المركزية بالشرطة إلى تشكيل غرفة عملياتٍ مركزية ومشتركة تضم كافة الدوائر والأقسام العاملة في المحافظة .

وحول طبيعية عمل غرف العمليات، قال العميد علي النادي مدير إدارة العمليات والاتصالات بالشرطة: "إن تشكيل غرفة العلميات المشتركة في المحافظات من شأنه تحقيق سرعة الاستجابة للتعامل مع كافة الأحداث وإبلاغ الدوائر والأقسام المختصة بشكل متسلسل لضمان تنفيذ المهام بالشكل الصحيح".

وأوضح العميد النادي أن توحيد عمل الدوائر في غرفة عمليات مشتركة يهدف إلى التغلب على كافة معوقات الاتصال والتواصل في بعض الأوقات والناجم عن انقطاعٍ للاتصال وتعطل البرامج، بالإضافة إلى توفير الجهد والوقت في إيصال التعليمات والتعميمات واستلام المعلومات، وتوفير المقدرات والامكانيات.

إنجازات رغم التحديات

وفي هذا الصدد ذكر العميد النادي" أنه وبهذا الجهد وصلنا إلى تقليل الاتصالات اللاسلكية والأرضية نظراً لأنها كانت تتطلب مزيداً من الوقت، وساعدت تشكيل الغرفة المشتركة على سهولة التعرف على المهام المطلوبة والاستعداد والجهوزية لها قبل وقت كاف.

وأشار العميد النادي إلى أن تواجد دوائر وأقسام المحافظة في غرفة مشتركة يساعد على زيادة الخبرة عند كافة الإدارات حول طبيعة عمل باقي الادارات من خلال وجودهم بشكل مباشر داخل الغرفة المشتركة، الأمر الذي يسّهل مناقشة الاشارات وتفاصيلها وتوضيح المعلومات المطلوبة والسرعة في تصحيح وتلافي الأخطاء لكافة الادارات.

وأوضح العميد النادي أن غرفة العمليات المشتركة تتكون من الادارات ومكونات الشرطة وخاصة المتعلقة بالميدان وهي " إدارة التدخل وحفظ النظام، وإدارة المرور والنجدة، مكافحة المخدرات، المباحث العامة، الهندسة والأدلة الجنائية، البحرية، الشرطة القضائية، الحراسات، وإدارة الامن الخاص.

بيّن العميد النادي أن آلية استقبال شكاوى المواطنين والاستغاثة تتم من خلال التواصل المباشر بين المواطنين والمراكز المنتشرة في المحافظات من خلال الاجراء المعتاد المتمثل في "الشكوى".

مُبيّناَ أن تلقي الشكاوى يتم عبر الأرقام الوطنية المجانية " 100 -102-109 " الموجودة لدى العمليات المركزية المشتركة لوزارة الداخلية، والتي بدورها تقوم بإدخال البلاغات والشكاوى ونداءات الاستغاثة عبر البرنامج الخاص بها بالتوازي بين العمليات المركزية المشتركة للشرطة والمحافظة ذات الاختصاص والتي من خلالها تقوم بتلقي الإشارة والعمل عليها ميدانياً من خلال غرفة العمليات المشتركة للشرطة والتغذية الراجعة لدى العمليات المركزية بوزارة الداخلية.