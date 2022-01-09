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تراجع الوضع الصحي للأسير أبو حميد

09 كانون ثاني / يناير 2022 11:43

الأسير أبو حميد
الأسير أبو حميد

رام الله - الرأي:

أكد نادي الأسير الفلسطيني، وجود تراجع على الوضع الصحي للأسير ناصر أبو حميد في مستشفى "برزلاي" الإسرائيلي.

وقال النادي، إن إدارة سجون الاحتلال أبلغت الأسرى أن هناك خطر شديد على حياة الأسير أبو حميد.

ويواجه الأسير أبو حميد ومنذ شهر آب/ أغسطس 2021 تدهورًا خطيرًا على وضعه الصحي، وتبين أنه مصاب بورم على الرئتين، ولاحقًا ماطلت إدارة السّجن مجددًا في متابعة علاجه، واضطر الأسرى إلى تنفيذ خطوات احتجاجية لتوفير العلاج له، وعليه نقل إلى المستشفى وخضع لعملية جراحية تم خلالها استئصال الورم، إلا أنّ الإدارة أعادته إلى السّجن قبل امتثاله للشّفاء.

يذكر أن الأسير أبو حميد محكوم بالسّجن 7 مؤبدات و50 عامًا، وهو من بين خمسة أشقاء يواجهون الحكم مدى الحياة في سجون الاحتلال، وقد كان الاحتلال اعتقل أربعة منهم عام 2002 وهم: نصر، وناصر، وشريف، ومحمد، إضافة إلى شقيقهم إسلام الذي اُعتقل عام 2018، ولهم شقيق سادس شهيد وهو عبد المنعم أبو حميد، كما أن بقية العائلة تعرضت للاعتقال، وحُرمت والدتهم من زيارتهم لسنوات، وفقدوا والدهم خلال سنوات اعتقالهم. كما وتعرض منزل العائلة للهدم خمس مرات، وكان آخرها عام 2019.

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