الإعلام الحكومي يؤكد على التعاون المشترك مع "حملة المقاطعة – فلسطين"

غزة - الرأي:

استقبل المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الأحد، وفداً من "حملة المقاطعة – فلسطين"، لتدشين حملة زيارات على المؤسسات الاعلامية وتوزيع ميثاق الشرف الإعلامي عليها، للعمل على مواجهة التطبيع مع الاحتلال ومقاطعته.

وتنطلق حملة الزيارات على المؤسسات الإعلامية من المكتب الإعلامي باعتباره مظلة العمل الإعلامي وشريكاً أساسياً ضمن حملة المقاطعة.

وكان في استقبال الوفد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف ومستشار الوزارة للشؤون الخارجية تيسير محيسن، ومدير العلاقات العامة والمحتوى محمود الفرا، بينما ضم الوفد الضيف كلا من رئيس حملة المقاطعة - فلسطين باسم نعيم، والوكيل في الهيئة العامة للشباب والثقافة أحمد محيسن، ولفيف من أعضاء حملة المقاطعة – فلسطين.

وأكد معروف على أهمية أهداف حملة المقاطعة – فلسطين، وأن المكتب الإعلامي الحكومي كونه شريك في هذه الحملة، على أتم الجهوزية للعمل في كافة السبل لإنجاحها.

وشدد على وجوب العمل على انجاح جميع الفعاليات التي تدعو إلى مواجهة التطبيع والتوعية حول مقاطعة الاحتلال.

ودعا معروف الجميع لتبني أهداف الحملة، والعمل عليها بشكل جاد من كافة الجهات المعنية، وبناء استراتيجيات جديدة لمواجهة الحملة الممنهجة ضد الهوية الثقافية الفلسطينية.

بدوره أكد نعيم أن ما يمارسه الاحتلال الإسرائيل من شيطنة المنطقة والعمل على تطويع الدول العربية للتطبيع مع الكيان الصهيوني، يصب في خدمة مصالح دنيئة ومحاولة فجة لتضييع الحق الفلسطيني.

ودعا لبذل كل الجهود والخطط التي تحد من شيطنة المنطقة، خصوصاً في ظل عدم إحياء المجتمع الدولي أو اكتراثه بأي بيانات وتصريحات تنص على مناهضة التطبيع ورفضه، مشجعاً على ضرورة التصرف العملي للحد من هذه الظاهرة وتثبيت الحق والتراث والهوية الفلسطينية.

كذلك أكد نعيم على أهمية دور المكتب الاعلامي الحكومي في تفعيل حملة المقاطعة، وحشد المؤسسات الإعلامية لتعزيز مبدأ مواجهة التطبيع.

وأكد أن الاعلام الحكومي أحد الركائز الاساسية في تنفيذ اجراءات مقاطعة الدول المطبعة ومواجهة التطبيع.

وشكر نعيم الاعلام الحكومي على اهتمامهم بتسليط الضوء على هذه المبادرة ودعوتهم الدائمة بترسيخ الثقافة والقيم الفلسطينية، داعيا الجميع للعمل من أجل نصرة هذه الحملة والتصدي للتطبيع بكافة أشكاله.

من جهته ثمن أحمد محيسن دور الاعلام الحكومي في دعم كل المبادرات والحملات التي من شأنها خدمة قضيتنا الفلسطينية، لافتاً إلى البدء بتنفيذ رزمة برامج وأنشطة لمواجهة التطبيع وتعزيز ثقافة مقاطعة الاحتلال، باعتبار أن الحملة قد ارتأت أن يكون هذا العام الحالي 2022م هو عام مناهضة التطبيع.

وأعلنت الهيئة العامة للشباب والثقافة و حملة المقاطعة – فلسطين، مؤخراً عن البدء برزمة برامج وأنشطة لمواجهة التطبيع ودعم ثقافة مقاطعة الاحتلال، معتبرة العام الحالي 2022م هو عام مناهضة التطبيع.

تصوير/ مدحت حجاج