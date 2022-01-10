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نفكر دومًا بكيفية تحريرهم

هنية: قضية الأسرى وطنية بامتياز

10 كانون ثاني / يناير 2022 08:54

هنية
هنية

الدوحة – الرأي:

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أن قضية الأسرى في سجون الاحتلال بالنسبة لحركته هي قضية وطنية بامتياز، بغض النظر عن الانتماء السياسي.

وقال هنية خلال لقاء خاص مع قناة "الجزيرة" الفضائية بُث مساء أمس الأحد، إن حماس منذ انطلاقتها كانت تفكر بكيفية تحرير الأسرى.

وحول قائد كتائب القسام محمد الضيف، ذكر هنية "أن الضيف هو رمز الكبرياء العربي وأصبح اليوم شعار المرحلة "حط السيف قبال السيف.. احنا رجال محمد ضيف".

وذكر هنية أن أول لقاء جمعه بالشيخ الشهيد أحمد ياسين كان في عام 1973 تقريبًا، وكان يتهم بالحديث إلى الجيل الجديد من الفتية وإعطائهم الدروس.

وأضاف أن "الشيخ ياسين هو صاحب المقولة الشهيرة "نحن والآخرون في صراع على الجيل، ومن ينتصر في معركة الجيل ينتصر في المستقبل".

وحول نظرته لشخصية الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، قال هنية "أبو عمار كان قائد الثورة الفلسطينية وهو رمزية هائلة جدًا في عمله الفدائي".

وشدد على أن "انتمائي الإسلامي لم يكن يضع أي حاجز بيني وبين الرموز الوطنية، وعلاقتي قائمة على الاحترام المتبادل مع جميع المكونات الفلسطينية".

كما عبر عن اعتزازه بالانتماء إلى حركة "حماس" التي نشأت وتربيت فيها، وعرفت الطريق إلى القدس وفلسطين من خلالها، وأدبياتها قائمة على مفهوم الشراكة.

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