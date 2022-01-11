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حي استيطاني جديد غرب صور باهر في القدس

11 كانون ثاني / يناير 2022 10:46

القدس المحتلة- الرأي

صادقت ما تسمى "اللجنة المحلية للتخطيط والبناء" التابعة لبلدية الاحتلال على مخطط لإقامة حي استيطاني جديد ضخم غرب بلدة صور باهر جنوب شرقي القدس.

وقالت بلدية الاحتلال في بيان لها، "إنها قررت من خلال اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في القدس، التوصية للجنة اللوائية للبناء بتقديم خطة جديدة لبناء حي سكني جديد في مجمع القناة الجنوبي".

وتقترح الخطة إنشاء حي جديد يضم 1215 وحدة استيطانية سكنية، وبرجًا مكونًا من 28 طابقًا، و11 مجمعًا سكنيًا بين 7 و11 طابقًا، بالإضافة إلى ذلك، يتم تقديم واجهة تجارية باتجاه الطريق الرئيس بالحي في 6 قطع سكنية، وقسم واحد للأماكن العامة المفتوحة المجاورة للمباني.

وبحسب بلدية الاحتلال، فإن المخطط يُوفر مساحة عامة مفتوحة، و9 قطع للمباني والمؤسسات العامة، والتي تشمل مدرسة ما بعد الابتدائية، ومدرسة ابتدائية، ورياض أطفال وقاعة رياضية.

وقال مايسمى رئيس البلدية موشيه ليون إن "البناء في القدس سيستمر، وأن بناء المجمع السكني جنوب (رمات راحيل) جزء من سياسة البلدية لزيادة المعروض من المساكن بالمدينة، من خلال البناء في مناطق خالية وتعزيز التجديد الحضري" وفق تعبيره.

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