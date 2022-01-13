وكالة الرأي الفلسطينية مباحث الموانئ تكشف قضية سرقة من أحد الصيادين وكالة الرأي الفلسطينية المدهون: الاحتلال يمارس سياسة إجرامية بحق الأسير أبو حميد وكالة الرأي الفلسطينية أبو الريش يكرم فريق السلامة ومكافحة العدوى وكالة الرأي الفلسطينية عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية النائب العام: "نتكاتف سوياً لحماية المال العام ومقدرات الدولة" وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يجبر مواطنًا على هدم منشأته التجارية بمخيم شعفاط وكالة الرأي الفلسطينية الزكاة بالأوقاف توزع طروداً غذائية على (200) أسرة متعففة وكالة الرأي الفلسطينية "مكـــافحة المخدرات " تضبط كمية من المواد المخدرة برفح وكالة الرأي الفلسطينية معروف: 1260 انتهاكًا بحق الحريات الإعلامية خلال 2021 وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تعلن عن سياستها لمشاركة البيانات مع الغير
أخبار » الأخبار الفلسطينية

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

13 كانون ثاني / يناير 2022 10:36

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القدس المحتلة - الرأي

جدد عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن عشرات المستوطنين وطلاب المعاهد التوراتية وحاخامات اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، وأدوا طقوسًا تلمودية في ساحاته، بحماية شرطة الاحتلال التي عمدت إلى إخراجِ مسن من المسجد لمجرد اعتراضه على منعه من الجلوس في المنطقة الشرقية واحتجاجه على أداء المستوطنين طقوسًا تلمودية.

ويتعرض الأقصى لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على مدار الأسبوع باستثناء يومي الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تبدأ امتحاناتها النهائية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟