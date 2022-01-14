حاكم كاليفورنيا يرفض الإفراج المشروط عن سرحان سرحان

الرأي - وكالات

رفض حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية، إطلاق سراح سرحان سرحان، المهاجر الفلسطيني الأصل، الذي اغتال السيناتور الأميركي الأسبق ، روبرت كينيدي ، قبل أكثر من نصف قرن قرابة، وسط حملة كينيدي الانتخابية في انتخابات الرئاسة عام 1968 .



ورفض الحاكم، جافين نيوسوم توصية من لجنة مكونة من شخصين من مفوضي الإفراج المشروط.



وقال نيوسوم إن"سرحان حتى في سن 77 يشكل تهديدا غير معقول للسلامة العامة".



وكتب نيوسوم في قراره أن “اغتيال السيد سرحان للسيناتور كينيدي من أكثر الجرائم شهرة في التاريخ الأميركي”.



وبصرف النظر عن التسبب في “معاناة لا حد لها” لزوجة كينيدي التي كانت حامل في ذلك الوقت وأطفاله العشرة ، قال نيوسوم إن القتل “تسبب أيضًا في إلحاق ضرر كبير بالشعب الأميركي”.



وكتب نيوسوم في تبرير قراره، أن ذلك “قلب انتخابات عام 1968 الرئاسية رأساً على عقب ، حارما الملايين في الولايات المتحدة والعالم من مثله ترشيح كينيدي من مستقبل واعد”. وأضاف “سرحان قتل السيناتور كينيدي خلال موسم مظلم من الاغتيالات السياسية ، بعد تسعة أسابيع فقط من مقتل الدكتور مارتن لوثر كينغ الابن وأربع سنوات ونصف بعد مقتل شقيق السناتور كينيدي ، الرئيس جون كينيدي”.



وقال إن سرحان لا يزال يفتقر إلى البصيرة ويرفض تحمل المسؤولية وفشل في التنصل من العنف المرتكب باسمه.



وكتب نيوسوم أن “هذه الفجوات في رؤية سرحان لها صلة وثيقة بمخاطره الحالية في التحريض على مزيد من العنف السياسي”.



وسيتم تحديد موعد جلسة استماع إطلاق سراح سرحان جديدة في موعد أقصاه شباط 2023.



وقالت محامية الدفاع أنجيلا بيري ، إن سرحان سيطلب من القاضي إلغاء رفض نيوسوم، وقالت “نتوقع تماما أن تظهر المراجعة القضائية لقرار المحافظ أن الحاكم أخطأ”.



وأضافت إن قانون الولاية ينص على أنه من المفترض الإفراج المشروط عن النزلاء ما لم يشكلوا خطراً غير معقول حالياً على السلامة العامة ، مضيفة أنه “لا يوجد ذرة من الأدلة تشير إلى أن السيد سرحان لا يزال يمثل خطراً على المجتمع”.



وقالت إن عملية الإفراج المشروط أصبحت مسيسة وأن نيوسوم “اختار نقض خبراءه (في مجلس الإفراج المشروط) متجاهلاً القانون”.



وقالت بيري إن مفوضي الإفراج المشروط وجدوا سرحان مناسبًا للإفراج عنه “بسبب سجله الرائع في إعادة التأهيل على مدى نصف القرن الماضي”. “منذ منتصف الثمانينيات من القرن الماضي ، وجد علماء النفس والأطباء النفسيون في السجن أن السيد سرحان لا يشكل خطرًا غير معقول على الجمهور”.



وكانت قد أدت توصية لجنة الإفراج المشروط في آب الماضي بالإفراج عن سرحان إلى انقسام عائلة كينيدي الشهيرة ، مع اثنين من أبناء روبرت، هما دوغلاس كينيدي وروبرت كينيدي جونيور – يدعمون إطلاق سراحه.



واستند قرار اللجنة جزئيًا إلى العديد من قوانين كاليفورنيا الجديدة منذ أن حُرم من الإفراج المشروط في عام 2016 – وهي المرة الخامسة عشرة التي يخسر فيها محاولته للإفراج عنه.



ويعتقد الخبراء أنه كان للقرار عنصر شخصي بالنسبة لنيوسوم ، وهو زميل ديمقراطي ، يعرض صور في مكاتبه الرسمية والمنزل، أحداها من كينيدي مع والد نيوسوم الراحل.



وكان قد حُكم على سرحان في الأصل بالإعدام ، ولكن تم تخفيف هذا الحكم إلى مدى الحياة عندما حظرت المحكمة العليا في كاليفورنيا لفترة وجيزة عقوبة الإعدام في عام 1972.

