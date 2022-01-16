النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2164) الاحد 16/1/2022
أخبار فلسطينية
حماس: صمود أهلنا في النقب أحد نتائج معركة “سيف القدس”
حماس تتلقى دعوة رسمية لزيارة الجزائر لبحث الحوار الفلسطيني
الخارجية الفلسطينية: الصمت الدولي على الاستيطان والتهويد تفريط بحل الدولتين
قاسم: هلع جنود الاحتلال وخوفهم من الفعل المقاوم سيظل يلازمهم
6 فصائل فلسطينية تصل الجزائر لتقدم رؤيتها حول المصالحة
وزيرة الصحة تدخل الحجر الصحي بعد مخالطة مصاب
أخبار إسرائيلية
وزير المالية الإسرائيلي يدخل العزل بعد إصابته بفيروس كورونا
بعد لقاء الدبيبة بمدير الموساد الإسرائيلي في الأردن.. طائرة حفتر تحط ساعتين في إسرائيل
إسرائيل.. توقعات بوصول موجة كورونا ذروتها الأسبوع القادم
قناة عبرية: تعاظم حماس وتفرّد فتح يفرض عزلة على "م.ت.ف"
بتسيلم”: التدريبات العسكرية في الأغوار حجة لترحيل الفلسطينيين ومنع أيّ تطوير وتمكين إسرائيل من تعميق سيطرتها واستيطانهاإسرائيليون يتظاهرون ضد اتصالات لتوقيع اتفاق “إقرار بالذنب” مع نتنياهو
10 وفيات وأكثر من 39 ألف إصابة بكورونا في إسرائيل
فيديو.. يهود حريديم يحاولون تحطيم محال بيع الهواتف الذكية بالقدس المحتلة
اعتماد فلسطين كأول دولة عربية في "القرية العالمية" بكاليفورنيا
القناة "12" العبرية : إسرائيل ستورد الغاز إلى لبنان بموافقة أمريكية
القاضي باراك وسيط: مندلبليت يصر على العار ونتنياهو متردد
اخبار دولية
السفير الأمريكى لدى إسرائيل: لن أؤجج الغضب بزيارة المستوطنات
وقفة بتركيا تضامنًا مع أهل النقب والأسير أبو حميد
مسلح يحتجز عدة رهائن داخل كنيس "يهودي" في ولاية تكساس
أخبار عربية
الجزائر تستضيف حوارا وطنيا فلسطينيا لإنهاء الانقسام
ليبيا تقرر التعامل مع المدرس الفلسطيني أسوة بمعلميها
الإمارات تستثمر بـ 100 مليون دولار في قطاع التكنولوجيا بإسرائيل
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
غزة.. وقفة دعما لسكان “النقب” في مواجهة انتهاكات إسرائيل- (صور)
التفاعل مع الممثلة إيما واتسون يتواصل بعد موقفها الداعم لفلسطين- (تغريدات)
الشرق الأوسط
منظمة التحرير: أمن المستوطنات متفلت ضد الفلسطينيين
الاهرام المصرية
إصابة الوزير الفلسطيني أحمد عساف بفيروس كورونا
فلسطين: 8 وفيات و332 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الشروق المصرية
القوات الإسرائيلية تعتقل 5 فلسطينيين في بيت لحم بينهم أسرى محررون
الخارجية الفلسطينية: الصمت الدولي على تهويد القدس تفريط بحل الدولتين
وفد حركة فتح الفلسطينية يصل إلى الجزائر
الغد الأردنية
حجة البناء دون ترخيص تطال مسجدا في القدس لهدمه
نقل خطيب “الأقصى” عكرمة صبري إلى المشفى إثر وعكة صحية
الشرق القطرية
الاستيطان الأخضر.. سياسة الاحتلال في النقب
هيئة حقوقية: استهتار إسرائيلي بحياة الأسيرات
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
أهالي النقب يستلهمون تجربة المقاومة الشعبية من "غزة" و"بيتا"
الاحتلال يعتقل أسيراً محرراً من نابلس
عدّاء فلسطيني يفوز بالمركز الأول في سباق ماراثون مصر الدولي
"الزراعة" تقدم نصائح للمزارعين لتفادي أضرار المنخفض الجوي
"الجهاد الإسلامي": الاحتلال تعمد إدخال فيروس كورونا للأسيرات
"الجهاد الإسلامي": الاحتلال تعمد إدخال فيروس كورونا للأسيرات
هنية يهاتف عائلتي الشهيدين صيام وريان
القدس المحلية
الضفة: اعتقال مواطنين أحدهما قيادي في “الشعبية”
عائلة الأسير الرابي من قلقيلية تتهم مخابرات الاحتلال باستهدافه
حريق متعمد في كنيس يهودي قرب الخليل
القوى بغزة: الهبة في النقب والداخل ثقب في قلب استقلال دولة الكيان
جامعات وكليات غزة تعلن تعطيل الدراسة غدًا بسبب الأحوال الجوية
بلدية غزة تصدر توضيحًا بشأن غرق شوارع قرب المدارس
الحياة الجديدة
النمر .. ٤٥ عاما في صناعة فاكهة الشتاء
الاحتلال يعتقل شابا من قلقيلية
تربيتا بيرزيت ورام الله تصدران توضيحا بشأن دوام المدارس غدًا
الدفاع المدني يهيب بالمواطنين الالتزام بتعليمات السلامة خلال المنخفض الجوي قبل 20 ساعات
الرئيس يصدر قرارا بترقية العميد العبد إبراهيم إسماعيل إلى رتبة لواء وتعيينه مديرا عاما للدفاع المدني
جريدة الأيام
الأسير أبو حميد في غيبوبة لليوم الـ11 على التوالي والاحتلال يتجاهل طلبات...
وفود الفصائل تصل إلى الجزائر تباعاً لمحادثات منفصلة مع المسؤولين الجزائريين
للمرة الثانية خلال 3 أشهر.. طائرة اللواء الليبي حفتر تحط في إسرائيل
غزة: اتحاد النقابات يطالب بأجور عادلة للعمال في مشاريع الإعمار
وكالة صفا
السادس عشر من يناير في الذاكرة الفلسطينية
"أهالي المعتقلين": محكمة أريحا تمدد اعتقال 4 محررين على خلفية سياسية
اشتباك بين مقاومين وقوات الاحتلال جنوب نابلس
مقاومون يستهدفون قوات الاحتلال على جبل صبيح
حماس تستنكر استهداف "الشعبية" بمخيم الدهيشة
حماس: شعبنا في معركة مفتوحة مع الاحتلال
عباس يعيّن ضابطًا بحرس الرئيس مديرًا عامًا للدفاع المدني
95.16% نسبة مستخدمي فيسبوك بعام 2021 بفلسطين و1537 انتهاكًا للمحتوى
محكمة الصلح بأريحا تُمدد اعتقال 4 أسرى محررين
وقفة للمطالبة بالإسراع في كشف نتائج تحقيق قتل ذويب ببيت لحم
وكالة الرأي الفلسطينية
صور الدفاع المدني يُنفذ 152 مهمة منذ بدء المنخفض الجوي
"الطوارئ الحكومية": نبذل قصارى جهدنا لتخفيف آثار المنخفض
الاحتلال يعتقل مواطنيْن من نابلس وقلقيلية
المرور: إصابة واحدة في 8 حوادث خلال الـ 24 ساعة الماضية
الأشغال: تواصل أعمال البناء في برج المجمع الإيطالي
الأسرى الإداريون يقاطعون محاكم الاحتلال لليوم الـ 16
الزراعة" توجّه إرشادات للمزارعين لتفادي أضرار المنخفض الجوي
التعليم تعلّق الدراسة اليوم بسبب الأحوال الجوية
فلسطين اليوم
د. الشخرة : دخلنا الموجة الخامسة من كورونا ونأمل أن نتخطاها بأقل الخسائر
القوى الوطنية و الإسلامية تدعو لتعزيز كل أشكال الدعم والإسناد لأهالي النقب
إصابة شاب بجروح خطيرة بجريمة إطلاق نار بالداخل المحتل
تجاوزوا نصف شهر: الأسرى الإداريون يقاطعون محاكم الاحتلال
قوات الاحتلال تعتقل مواطنا من قلقيلية
الضفة : عزوف الأهالي عن إرسال أبنائهم للمدارس مع استمرار الحالة الجوية الصعبة
استدعاءات صهيونية لكوادر من الجهاد في رام الله
سما نيوز
بينيت : أتحدث مع زعماء دول العالم ولا أحد يسأل عن القضية الفلسطينية
6 فصائل فلسطينية تصل الجزائر لتقدم رؤيتها حول المصالحة
سماع دوي انفجارات "غامضة" في 3 مدن إيرانية
هآرتس: حكومة بين فكي كماشة.. هل يبدو دخول النقب كدخول شارون إلى الأقصى؟
بدعوة من رئاسة الجمهورية: وفد حركة "فتح" يصل إلى الجزائر لمناقشة هذه الملفات
النائب مروان أبو راس: تداعيات المنخفض الجوي تحت السيطرة
اشتباك بين مقاومين وقوات الاحتلال جنوب نابلس
وزارة الزراعة: معدل هطول الأمطار يفوق موسم الشتاء الماضي
كهرباء غزة تزيد ساعات تشغيل مضخات بركة الشيخ رضوان للحد من تداعيات المنخفض
عرب 48
تظاهرة في غزة دعما لأهالي النقب في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية
الأسير محمد عارضة يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الثالث على التوالي
الصحة الفلسطينية: 8 وفيات بكورونا و332 إصابة جديدة
حماس" تتلقى دعوة رسمية لزيارة الجزائر
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- 16 كانون ثاني (يناير)
- 2002م مهاجمة المقاومة الفلسطينية لعدد من الصهاينة في بيت ساحور، مما أدى إلى مقتل اثنين من الصهاينة في عمليتين منفردتين الأولى في بيت ساحور والثانية في مستعمرة "جيفعات زئيف".
- 2000 قوة كبيرة غير مسبوقة من الجيش الإسرائيلي وعناصر جهاز المخابرات العامة "شين بيت" تقتحم سجن مجدو (الإسرائيلي) بحثاً عن هواتف خلوية لدى المعتقلين الفلسطينيين، دون جدوى.
- 1988م (25) ألف شخص في روما يتظاهرون ضد القمع الإسرائيلي للشعب الفلسطيني في الأراضي العربية المحتلة.
- 1948م تنفيذ العصابات الصهيونية لمجزرة في حيفا، حيث تمكن عدد من الصهاينة من الدخول متخفين بلباس الجنود الإنجليز في مخزن قرب عمارة المغربي في شارع صلاح الدين في حيفا بحجة التفتيش ووضعوا فيه قنبلة موقوتة انفجرت فهدمت العمارة وما جاورها وقد استشهد جراء هذه العملية الجبانة 31مشخصا من العرب معظمهم من النساء والأطفال وجرح ضعف عدد القتلى.