النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2164) الاحد 16/1/2022

أخبار فلسطينية﻿

حماس: صمود أهلنا في النقب أحد نتائج معركة “سيف القدس”

حماس تتلقى دعوة رسمية لزيارة الجزائر لبحث الحوار الفلسطيني

الخارجية الفلسطينية: الصمت الدولي على الاستيطان والتهويد تفريط بحل الدولتين

أخبار إسرائيلية

وزير المالية الإسرائيلي يدخل العزل بعد إصابته بفيروس كورونا

بعد لقاء الدبيبة بمدير الموساد الإسرائيلي في الأردن.. طائرة حفتر تحط ساعتين في إسرائيل

إسرائيل.. توقعات بوصول موجة كورونا ذروتها الأسبوع القادم

بتسيلم”: التدريبات العسكرية في الأغوار حجة لترحيل الفلسطينيين ومنع أيّ تطوير وتمكين إسرائيل من تعميق سيطرتها واستيطانها

بتسيلم”: التدريبات العسكرية في الأغوار حجة لترحيل الفلسطينيين ومنع أيّ تطوير وتمكين إسرائيل من تعميق سيطرتها واستيطانها إسرائيليون يتظاهرون ضد اتصالات لتوقيع اتفاق “إقرار بالذنب” مع نتنياهو

فيديو.. يهود حريديم يحاولون تحطيم محال بيع الهواتف الذكية بالقدس المحتلة

اخبار دولية

السفير الأمريكى لدى إسرائيل: لن أؤجج الغضب بزيارة المستوطنات

الإمارات تستثمر بـ 100 مليون دولار في قطاع التكنولوجيا بإسرائيل

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

القدس العربي

غزة.. وقفة دعما لسكان “النقب” في مواجهة انتهاكات إسرائيل- (صور)

التفاعل مع الممثلة إيما واتسون يتواصل بعد موقفها الداعم لفلسطين- (تغريدات)

الشرق الأوسط

منظمة التحرير: أمن المستوطنات متفلت ضد الفلسطينيين

الاهرام المصرية

إصابة الوزير الفلسطيني أحمد عساف بفيروس كورونا

فلسطين: 8 وفيات و332 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الشروق المصرية

القوات الإسرائيلية تعتقل 5 فلسطينيين في بيت لحم بينهم أسرى محررون

الخارجية الفلسطينية: الصمت الدولي على تهويد القدس تفريط بحل الدولتين

وفد حركة فتح الفلسطينية يصل إلى الجزائر

الغد الأردنية

حجة البناء دون ترخيص تطال مسجدا في القدس لهدمه

الشرق القطرية

الاستيطان الأخضر.. سياسة الاحتلال في النقب

عدّاء فلسطيني يفوز بالمركز الأول في سباق ماراثون مصر الدولي

النمر .. ٤٥ عاما في صناعة فاكهة الشتاء

الاحتلال يعتقل شابا من قلقيلية

تربيتا بيرزيت ورام الله تصدران توضيحا بشأن دوام المدارس غدًا

الدفاع المدني يهيب بالمواطنين الالتزام بتعليمات السلامة خلال المنخفض الجوي قبل 20 ساعات

الرئيس يصدر قرارا بترقية العميد العبد إبراهيم إسماعيل إلى رتبة لواء وتعيينه مديرا عاما للدفاع المدني

جريدة الأيام

الأسير أبو حميد في غيبوبة لليوم الـ11 على التوالي والاحتلال يتجاهل طلبات...

وفود الفصائل تصل إلى الجزائر تباعاً لمحادثات منفصلة مع المسؤولين الجزائريين

للمرة الثانية خلال 3 أشهر.. طائرة اللواء الليبي حفتر تحط في إسرائيل

غزة: اتحاد النقابات يطالب بأجور عادلة للعمال في مشاريع الإعمار

وكالة الرأي الفلسطينية

صور الدفاع المدني يُنفذ 152 مهمة منذ بدء المنخفض الجوي

بينيت : أتحدث مع زعماء دول العالم ولا أحد يسأل عن القضية الفلسطينية

6 فصائل فلسطينية تصل الجزائر لتقدم رؤيتها حول المصالحة

سماع دوي انفجارات "غامضة" في 3 مدن إيرانية

هآرتس: حكومة بين فكي كماشة.. هل يبدو دخول النقب كدخول شارون إلى الأقصى؟

بدعوة من رئاسة الجمهورية: وفد حركة "فتح" يصل إلى الجزائر لمناقشة هذه الملفات

النائب مروان أبو راس: تداعيات المنخفض الجوي تحت السيطرة

عرب 48

تظاهرة في غزة دعما لأهالي النقب في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية

الأسير محمد عارضة يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الثالث على التوالي

الصحة الفلسطينية: 8 وفيات بكورونا و332 إصابة جديدة

حماس" تتلقى دعوة رسمية لزيارة الجزائر

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

16 كانون ثاني (يناير)

2002م مهاجمة المقاومة الفلسطينية لعدد من الصهاينة في بيت ساحور، مما أدى إلى مقتل اثنين من الصهاينة في عمليتين منفردتين الأولى في بيت ساحور والثانية في مستعمرة "جيفعات زئيف".

2000 قوة كبيرة غير مسبوقة من الجيش الإسرائيلي وعناصر جهاز المخابرات العامة "شين بيت" تقتحم سجن مجدو (الإسرائيلي) بحثاً عن هواتف خلوية لدى المعتقلين الفلسطينيين، دون جدوى.

1988م (25) ألف شخص في روما يتظاهرون ضد القمع الإسرائيلي للشعب الفلسطيني في الأراضي العربية المحتلة.