وفد حماس يلتقي المسؤولين الجزائريين لبحث إنهاء الانقسام

الجزائر - الرأي

التقى وفد حركة حماس، أمس الإثنين، المسؤولين الجزائريين للتباحث حول سُبل تحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني.

وقال الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع في تصريح تقلت "الرأي" نسخة منه اليوم الثلاثاء، إن الوفد الحركة الذي عضوي المكتب السياسي خليل الحية، وحسام بدران وصل أمس إلى الجزائر، والتقى المسؤولين الجزائريين بحضور ممثل الحركة هناك محمد عثمان، حيث جرى الحديث عن سُبل تحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني، مشيرا إلى أنه سيتم عقد اجتماع آخر لاستكمال الحوارات.

وأضاف القانوع، أن الحركة تقدر عالياً دور الجزائر في دعم القضية الفلسطينية واستضافتها الكريمة للفصائل الفلسطينية وحرصها الشديد على إنجاز المصالحة وإنهاء حالة الانقسام.

وجدد تأكيد حركته على جاهزيتها التامة والكاملة لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، وتعتبر ذلك موقفاً استراتيجياً ثابتاً لديها ولازماً في هذه المرحلة الخطرة التي تعصف بقضيتنا الفلسطينية.

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، تلقى دعوة رسمية من الرئاسة الجزائرية لزيارة وفد من قيادة الحركة إلى الجزائر للتباحث حول سبل إنجاح الحوار الوطني الذي أعلن عنه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.