تشييع جثمان الشهيد المسن سليمان الهذالين في الخليل

الخليل – الرأي:

شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا، اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد المسن سليمان الهذالين (75 عاما)، الذي استشهد متأثراً بجراح أصيب بها عند مدخل قرية أم الخير بمسافر يطا جنوب الخليل، بعد أن دهسته مركبة تابعة للاحتلال، في الخامس من الشهر الجاري.

وانطلق موكب التشييع من أمام المستشفى، نحو منزل الشهيد، حيث ألقت عائلته نظرة الوداع الأخيرة عليه، ومن ثم أدى المشيّعون صلاة الجنازة على جثمانه في أم الخير، ليحمل بعد ذلك على أكتاف محبيه بجنازة عسكرية وشعبية انطلقت من المستشفى الأهلي بمدينة الخليل، إلى مسقط رأسه قرية أم الخير بمسافر يطا جنوبا.

ورفع المشاركون في الموكب، العلم الفلسطيني، ورددوا هتافات مطالبه باستمرار المقاومة الشعبية انتصارا لأرواح الشهداء، ونصرة المسجد الأقصى، وأخرى منددة بالجرائم الإسرائيلية بحق الأطفال والنساء والشيوخ والمواطنين العزل.

وتنحدر عائلة الشيخ سليمان من منطقة عراد بمحاذاة أراضي عام 1948 جنوب محافظة الخليل، وسكنت في خربة أم الخير جنوب شرق يطا، بعد شراء قطعة أرض فيها عام 1965، لكن الاحتلال أقام على جزء من أرضها وأراضي المواطنين مستوطنة "كرمئيل" عام 1980، وأصبحت تتوسع يوما بعد يوم.

يشار إلى أن الشيخ الهذالين من نشطاء المقاومة الشعبية البارزين، الذي حرص على المشاركة في كافة الفعاليات المناهضة للاستيطان والاحتلال في الضفة الغربية، خاصة في منطقة مسافر يطا في محافظة الخليل.