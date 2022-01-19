حماس: هدم منزل صالحية حرب صهيونية على الوجود المقدسي

القدس المحتلة - الرأي

قالت حركة حماس، إن هجوم الاحتلال فجر اليوم على المواطنين الآمنين في منزل آل صالحية في حي الشيخ جرّاح هو استمرار لحرب الاحتلال الشعواء ضد القدس وأهلها.

وذكر الناطق باسم حركة الحركة عن مدينة القدس محمد حمادة في تصريح صحفي وصل "الرأي" نسخة منه الأربعاء، أنَّ ما قام به الاحتلال من إخلاء وهدم لمنزل آل صالحية في حي الشيخ جرّاح، واعتقال المتضامنين معهم، هو جريمة وتصعيد خطير لحرب الاحتلال المستمرة ضدّ مدينة القدس والمقدسيين.

وأكد حمادة، أن الاحتلال عمد إلى التسلل فجرًا، وتحت جنح برد القدس القارس والظلام ليلتف على الموقف البطولي والريادي من عائلة صالحية الكرام في تحدّي قرار الهدم، والرباط فوق منزلهم، فكل التحية لهم وهم يسطرون فصلًا جديدًا من فصول التحدي والرفض والتمترس بالحق والأرض.

وشدد على أن هذه الجريمة الصهيونية لن تكسر عزيمة الصمود لأهلنا في القدس، ولن تزيد هذه الممارسات الإجرامية أهل القدس إلا وقودًا لاستمرار المواجهة مع الاحتلال، وتصعيد المقاومة بكل أشكالها.

وأكد أنَّ هذا السلوك الإجرامي للاحتلال ضد أهلنا في القدس، يضع أمتنا العربية والإسلامية، وكل المنظمات الإنسانية، وأحرار العالم، أمام مسؤولية كبرى لوقف هذه الجريمة، كما يتطلّب وقفة جادة وتحرّكًا عاجلًا على المستويات والأصعدة كافة؛ لرفض هدم بيوت المقدسيين، والضغط على الاحتلال لوقفه جرائمه ضد القدس وسكّانها.

ودعا حمادة، أهلنا في القدس إلى النفير وحماية المنازل المهددة بالهدم عبر الرباط فيها، والتصدي لآلة الحرب الإسرائيلية، فلن ينال الاحتلال من عزمنا وتمسكنا بحقوقنا.