وكالة الرأي الفلسطينية السياحة تنفذ مشاريع حماية وتنقيب للمواقع الأثرية للحفاظ على الإرث التاريخي وكالة الرأي الفلسطينية "التنمية" تعلن معايير صرف الدفعة الـ 32 من المنحة القطرية وكالة الرأي الفلسطينية التعليم: استمرار تأخير بدء دوام المدارس حتى 3 فبراير وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف والمعهد العالي للقضاء يبحثان آليات تنفيذ دورات مشتركة وكالة الرأي الفلسطينية مباحث التموين تضبط 9 طن من المواد الغذائية المُخالفة للمواصفات وكالة الرأي الفلسطينية مستشفيات وزارة الصحة تقدم الرعاية لـ(406) مريض زراعة كلى وكالة الرأي الفلسطينية الارشاد بأوقاف خان يونس تعقد دورة بعنوان "شرح العقيدة الطحاوية " وكالة الرأي الفلسطينية مباحث التموين تضبط كمية من الدجاج المجمد مخالف للمواصفات وكالة الرأي الفلسطينية الإرشاد بأوقاف الوسطى تعقد مجلساً لمدارسة كتاب "الشمائل المحمدية" وكالة الرأي الفلسطينية قيادة شرطة محافظة الوسطى تتفقد الحواجز الليلية
أخبار » الأخبار الفلسطينية

حماس: هدم منزل صالحية حرب صهيونية على الوجود المقدسي

19 كانون ثاني / يناير 2022 12:31

القدس المحتلة - الرأي

قالت حركة حماس، إن هجوم الاحتلال فجر اليوم على المواطنين الآمنين في منزل آل صالحية في حي الشيخ جرّاح هو استمرار لحرب الاحتلال الشعواء ضد القدس وأهلها.

وذكر الناطق باسم حركة الحركة عن مدينة القدس محمد حمادة في تصريح صحفي وصل "الرأي" نسخة منه الأربعاء، أنَّ ما قام به الاحتلال من إخلاء وهدم لمنزل آل صالحية في حي الشيخ جرّاح، واعتقال المتضامنين معهم، هو جريمة وتصعيد خطير لحرب الاحتلال المستمرة ضدّ مدينة القدس والمقدسيين.

وأكد حمادة، أن الاحتلال عمد إلى التسلل فجرًا، وتحت جنح برد القدس القارس والظلام ليلتف على الموقف البطولي والريادي من عائلة صالحية الكرام في تحدّي قرار الهدم، والرباط فوق منزلهم، فكل التحية لهم وهم يسطرون فصلًا جديدًا من فصول التحدي والرفض والتمترس بالحق والأرض.

وشدد على أن هذه الجريمة الصهيونية لن تكسر عزيمة الصمود لأهلنا في القدس، ولن تزيد هذه الممارسات الإجرامية أهل القدس إلا وقودًا لاستمرار المواجهة مع الاحتلال، وتصعيد المقاومة بكل أشكالها.

وأكد أنَّ هذا السلوك الإجرامي للاحتلال ضد أهلنا في القدس، يضع أمتنا العربية والإسلامية، وكل المنظمات الإنسانية، وأحرار العالم، أمام مسؤولية كبرى لوقف هذه الجريمة، كما يتطلّب وقفة جادة وتحرّكًا عاجلًا على المستويات والأصعدة كافة؛ لرفض هدم بيوت المقدسيين، والضغط على الاحتلال لوقفه جرائمه ضد القدس وسكّانها.

ودعا حمادة، أهلنا في القدس إلى النفير وحماية المنازل المهددة بالهدم عبر الرباط فيها، والتصدي لآلة الحرب الإسرائيلية، فلن ينال الاحتلال من عزمنا وتمسكنا بحقوقنا.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تبدأ امتحاناتها النهائية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟