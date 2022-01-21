الجامعة العربية تدعو لتدخل عاجل لإنقاذ حياة أسيرين

دعت جامعة الدول العربية الخميس، المنظمات والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحقوق الطفل واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى التدخل الفوري لإنقاذ حياة الأسيرين في سجون الاحتلال أمل نخلة وناصر أبو حميد قبل فوات الأوان.

وحمل أمين عام مساعد الجامعة لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير سعيد أبوعلي، السلطات الإسرائيلية كامل المسؤولية عن حياة الأسيرين نخلة وأبو حميد، مشيرًا إلى أن الجامعة العربية تتابع بقلق بالغ مواصلة إسرائيل سلب الأسرى والمعتقلين المرضى حقهم في الحصول على العلاج والمتابعة الصحية اللازمة.

وقال في تصريحات صحفية ، إن نخلة (18 عامًا) تعرض إلى الاعتقال التعسفي الإداري منذ ما يقارب العام دون توجيه أية تهمة إليه على الرغم من معاناته من مرض مناعي خطير وخضوعه لعدة عمليات جراحية دقيقة قبيل اعتقاله.

وأضاف أن السلطات الإسرائيلية ما تزال تمارس بحقه الأسير نخلة “سياسة القتل البطيء من خلال التجاهل المتعمد والإهمال الطبي الممنهج الأمر الذي نتج عنه تراجع وضعه الصحي بشكل خطير”.

وأشار أبو علي إلى أن عدد الأسرى المرضى في سجون ومعتقلات إسرائيل بلغ 600 أسير بحاجة لرعاية طبية دقيقة، منهم 4 مصابين بالسرطان من بينهم الأسير أبو حميد المعتقل منذ العام 2002 والذي ما يزال يعاني وضعا صحيا متدهورا بعد إصابته أيضا بالتهاب حاد في الرئتين نتيجة تلوث جرثومي.

وطالب بضرورة ممارسة المزيد من الضغط على إسرائيل للامتثال لأحكام وقواعد القانون الدولي وإلغاء أوامر الاعتقال الإداري والإفراج عن كافة الأسرى الإداريين والمرضى خاصة كبار السن.

وشدد على ضرورة مضاعفة الجهود والحراك الدولي لوقف ما تمارسه سلطات الاحتلال من انتهاكات جسيمة لأحكام اتفاقية قانون الطفل واتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب.