ثلاثة أسرى يدخلون أعوماً جديدة في الأسر

غزة - الرأي:

يدخل اليوم السبت، ثلاثة أسرى معتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي أعواماً جديدة في الأسرى.

وقال مكتب إعلام الأسرى إن الأسير مؤمن حسام الدين مؤمن طوقان (29 عامًا)، من محافظة جنين، يدخل عامه الرابع والأخير في سجون الاحتلال.

كذلك يدخل اليوم الأسير محمد خالد محمد الخطيب (32 عامًا)، من سكان محافظة طولكرم، عامه التاسع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 22/01/2003م، وهو محكوم بالسجن 21 عاما.

ويدخل الأسير بكر محمد أمين أبو عبيد (41 عاماً)، من سكان محافظة طولكرم، عامه التاسع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 22/01/2003م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.