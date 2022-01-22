حماس: حالات الغرق الأليمة للاجئين الفلسطينيين صورة من صور النكبة

غزة - الرأي:

حملت حركة المقاومة الإسلامية حماس الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن المعاناة الإنسانية، التي يتعرّض لها اللاجئون الفلسطينيون في كل دول العالم، وعدم تمكينهم من العودة إلى مدنهم وقراهم التي هجّروا منها.

وقالت حماس في بيان لها اليوم السبت، إنها تابعت حادثة غرق 8 من اللاجئين الفلسطينيين في سورية، بينهم نساء وأطفال، قبل أيّام في مياه البحر الأبيض المتوسط، وهم يحاولون الوصول إلى أوروبا، بحثاً عن حياة آمنة وكريمة، مفقودة في الدول التي يعيشون فيها، وحماية لأنفسهم وعوائلهم من الاستهداف الذي يتعرّضون له.

واعتبرت أنَّ استمرار حالات الغرق الأليمة، ومشاهد الدفن الحزينة لأبنائنا اللاجئين من فلسطينيي سورية، يمثل صورة من صور النكبة الفلسطينية التي تعرّض لها شعبنا منذ أكثر من سبعين عاماً، بفعل عدوان الاحتلال ومجازره التي نفذتها العصابات الصهيونية.

وأكدت أنَّ حماية اللاجئين الفلسطينيين في أماكن وجودهم كافة، وتوفير الحياة الحرّة والعيش الكريم لهم هي مسؤولية إنسانية، ينبغي أن تضطّلع بها الدول المضيفة لهم، فهم ضيوف على أرضها، متمسكون بحقوقهم المشروعة، وفي مقدّمتها حقّ العودة، إلى ديارهم التي هجّروا منها، كما ينبغي أن تتداعى لها كل الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي وأحرار العالم.

ودعت المنظمات الإنسانية والمؤسسات الحقوقية الدولية إلى التحرّك العاجل لحماية اللاجئين الفلسطينيين، والعمل على توفير متطلبات الحياة الكريمة لهم، في ظلّ هذه الأجواء والأزمات التي يتعرّضون لها في بلاد اللجوء.