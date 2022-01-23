تركيب إنارة لجسر وادي غزة البحري

غزة - الرأي:

قالت شركة الكهرباء في قطاع غزة، إن طواقمها تمكنت من انجاز مهمة إنارة جسر وادي غزة البحري ومنحدر النويري، وسط قطاع غزة، بعد سنوات من توقف الإنارة فيه.

وذكرت أن المنطقة المنارة تعد من أخطر المناطق المرورية في القطاع، مشيرة إلى أن مبادرتها جاءت استكمالا انجازها السابق لإنارة شارع صلاح الدين وشارع الرشيد الساحلي.

وأوضحت الشركة أن المشروع بطول 1200متر تقريباً ويخدم المنطقة وحركة المرور وصيادي الأسماك بشكل كبير.

ووجهت الشكر لبلدية النصيرات وجهاز الشرطة على تعاونهما الكبير لإتمام هذه المبادرة التي جاءت للمساهمة في ايجاد وخلق بيئة مرورية آمنة في المنطقة.