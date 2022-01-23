أغلى غذاء في العالم ولكنه مقزز: هل تستطيع تجربته؟

هذه قائمة من أكثر الأطعمة فظاعة التي لن يلمسها الكثير من الناس أبدًا. الأشياء المدرجة هنا هي بعض من أخطر الأشياء التي يمكن أن تتخيلها في فمك وهناك الكثير من الأشخاص الذين سيتعاملون مع هذه العناصر على أنها طعام شهي ولكن هذه الأطعمة مثيرة للاشمئزاز تمامًا.

أغلى أطعمة في العالم

نبيذ الفئران

يعتبر هذا النبيذ الصيني والكوري التقليدي بمثابة منشط للصحة، يجب أن أقول إن هذا يجب أن يكون أخطر شيء يمكن لأي شخص أن يبتلعه.

عندما أفكر في قوارض صغيرة موبوءة بالبراغيث وقذرة تتجول في الشوارع المليئة بالبول كيف يمكنك تتناوله ولكن هذا هو المكان الذي يجب أن يكونوا فيه: في الشوارع وليس في النبيذ.

الجبن الأكثر إثارة للاشمئزاز في العالم

Casu Marzu هو نوع من الجبن يجب تركه في الشمس حتى يفسد ويمتلئ بالديدان. تعتبر عملية إنتاج هذا الجبن عملية تخمير مقاسة بدقة. في بعض الأحيان، عندما تنزعج يرقات اليرقات يمكن أن تقفز لمسافات تصل إلى 5-6 بوصات، يفضل البعض كشط اليرقات قبل أن تستهلك لهذا السبب. هذا الجبن الموبوء باليرقات فاضح وغير صحي لدرجة أنه لن يتم العثور عليه في أي جزء من أمريكا.

المشيمة البشرية

بعض الناس في جميع أنحاء العالم بما في ذلك أجزاء من الولايات المتحدة والصين يأكلون المشيمة البشرية كطريقة مفترضة لمواجهة آثار اكتئاب ما بعد الولادة ومضاعفات الحمل الأخرى.

وأشاد مشاهير مثل يناير جونز بفوائد هذه الممارسة حتى أن بعض النساء استأجرن معالجات مشيمة المشاهير لإعداد وصفات جميلة تعتمد على المشيمة لهن.

بالإضافة إلى أخذ المشيمة على شكل حبوب يمكنك تناولها كجزء من العصائر واللازانيا والكمأ والفلفل الحار.

بطة جنينية طرية مسلوقة

هذا يسمى بالوت. إنها بيضة بط مخصبة بها جنين متطور تقريبًا. فكيف يمكن لشخص أن يأكل هذا الشيء؟ الأمر بسيط مثل سلق بيضة. في الواقع هذا بالضبط ما تفعله: غلي وقشر اغمسه في الملح أو الخل الذي تختاره ثم أكله.

ومع ذلك لا تنخدع كيف يبدو بعد تقشيره؛ قسّمها إلى نصفين وسترى بطة صغيرة شبه متطورة بها ريش ومنقار. هل يمكنك أن تتخيل أخذ قضمة من هذه البيضة وتخرج رأس دافي من فمك؟!

حساء الدم

يرغب عدد من الناس في تناول هذا قليلاً وجعله يبدو أقل رعباً لكن كلا. إذا قمت بزيارة فيتنام في أي وقت فهناك كل الاحتمالات التي قد يتم تقديمها لك بخيار الطهي المتمثل في تناول دم البط والإوز الخام، عادة ما يتم تقديمها بشكل صحيح حرفيًا حيث يتم ذبح الطائر مما يضمن أن الطبق طازج!

يهبط الإسكندنافيون في هذه القائمة مرة أخرى. Surstromming هو غذاء سويدي أساسي يتكون من الأسماك التي تم تخميرها في علبة من البكتيريا لفترة طويلة من الزمن.

بشكل مرعب عادة ما تكون الرائحة الكريهة الناتجة عن السمكة شديدة لدرجة أن السويديين يضطرون إلى إخراجها خارج المنزل لأكلها. لسنا متأكدين من سبب استمرار أي شخص في تناول شيء ما بعد إجباره حرفيًا على الخروج من منزله من خلال مدى كونه مثيرًا للاشمئزاز ولكن أيا كان على ما يبدو سارت الأمور بشكل جيد مع القشدة الحامضة.

مقل عيون التونة

يبدو أن هذه جزء لذيذ من مطبخ شرق وجنوب شرق آسيا لكن لا يمكننا التغلب على شكلها. على الرغم من رغبتك في الابتعاد عن الألم فإن مقل العيون اللزجة والمزعجة هذه مفيدة حقًا لبصرك. يتم تقديمها في الحساء وأطباق الأعشاب والكثير من الكحول.

سمك القرش المخمر

Hákarl وهو تخصص أيسلندي هو سمكة قرش نائمة أو خضراء تعفنت تمامًا ثم علقت حتى تجف لمدة أربعة أو خمسة أشهر. لا يمكن أكل سمك القرش طازجًا لأنه سام للإنسان؛ يتم تقديمه في مكعبات على عود أسنان وينصح المبتدئين بسد أنوفهم للمساعدة في التقيؤ.

حتى الشيف والمسافر حول العالم أنتوني بوردان يقول إنه أسوأ شيء منفرد وأكثره إثارة للاشمئزاز وفظاعة من المذاق، لقد أكله على الإطلاق. وهذا الرجل يأكل بعض الأشياء المجنونة جدًا!

بيض القرن

هذه الأدوات الصينية لتعذيب الطهي هي نتيجة الحفاظ على بيض البط أو الدجاج أو السمان في خليط من الطين والرماد والملح والخط وقش الأرز لعدة أسابيع إلى عدة أشهر.

بعد فترة من الوقت تبدأ رائحة البيض بشكل طبيعي مثل الريح والبيض الفاسد ويتحول صفار البيض إلى ظل كريمي قاتم من اللون الأخضر الداكن. من ناحية أخرى يتحول بياض البيض إلى ظل جميل من البراز البني. بشكل مثير للدهشة بعض الناس يفرقعون هذه في أفواههم مثل M & Ms.

لوتيفيسك

هل سبق لك أن أكلت بعض سمك القد وفكرت في نفسك هذا يحتاج إلى مزيد من الغسول؟ ربما لأنك لست من النرويج.

Lutefisk هو طبق نرويجي يتكون من سمك القد الذي تم نقعه في الغسول لعدة أيام ، وهو مادة كيميائية صناعية قوية لا تستخدم عادة كمكون غذائي.. حيث يمكن أن تحرق وجهك. على ما يبدو يعطي الغسول سمك القد طعمًا كاويًا مثيرًا ولهذا السبب بدأ الطبق يكتسب شهرة في الولايات المتحدة، ما الذي يحدث لهذه الدولة.

جيليد موس أنف

شهية كندية، أنف موس الهلام هو بالضبط كيف يبدو. اسلقي الأنف والفك أضيفي بضع بصل ومرق الدجاج ودعيه يبرد وفويلا

كوبي لواك

إذا بدأت تعتقد أن القهوة الأمريكية القديمة البسيطة ليست كافية لتبدأ في الصباح، فقد ترغب في إلقاء نظرة على قهوة Kopi Luwak الإندونيسية. إنه قوي، ممتلئ الجسم لاذع ومصنوع من قذارة شخص ما.

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يتكون Kopi Luwak من كرز القهوة المهضوم الذي يأكله الزباد الآسيوي ويتغذى به. إنها تعتبر طعامًا شهيًا خارج إندونيسيا، حتى مقابل 100 دولار للفنجان في مدينة نيويورك ومن المفترض أنها نعمة اقتصادية كبيرة في إندونيسيا.

لسوء الحظ لا يمكن إنتاج القهوة بكميات كبيرة إلا من خلال حصر حيوانات الزباد الآسيوية بقسوة في أقفاص وإجبارها على تناول وجبات رهيبة طوال حياتها. بالإضافة إلى أنها مصنوعة من أنبوب.

حساء عش الطائر

لماذا أرغب في أكل عش طائر؟ إنه فقط مثل القش والوحل، ربما يجب أن تعرف أن حساء عش الطائر الصيني هو في الواقع أفضل من ذلك. عادة يتم صنع حساء عش الطائر الصيني فقط من أعشاش الطيور التي تم بناؤها باستخدام لعاب الطيور.

تفحم الذرة

بعض العناصر الموجودة في هذه القائمة جسيمة بسبب مظهرها أو مكوناتها، لكن تفحم الذرة فاضح بسبب شيء مختلف تمامًا: إنه مرض. عندما تتناول فطائر الذرة، فأنت تأكل حرفياً جزءًا من مرض أصاب الذرة.

على الرغم من أن تفحم الذرة يعتبر حقًا مادة قمامة في الولايات المتحدة إلا أنه يعتبر طعامًا شهيًا في المكسيك حتى أن له اسمه الخاص هناك huitlacoche وهي كلمة لغة ناواتل الجميلة التي تترجم بشكل فضفاض إلى براز الغراب وفقًا لمن هم على دراية فإن براز الغراب له طعم ترابي يشبه الفطر.

الديدان

لقد وجدت الدراسات أن تناول الديدان القذرة يجعلنا أصحاء. عندما تدخل الكائنات الحية من البكتيريا والفيروسات والديدان الجسم ويصبح جهاز المناعة أقوى. تشير الدراسات إلى أن تناول الديدان يعيد توجيه الجهاز المناعي المنحرف وعلاج الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات المناعة الذاتية والحساسية والربو.

بيض النمل

تعتبر الإسكامول التي تُعرف أكثر باسم البيض اللزج المثير للاشمئزاز لنمل Liometopum الأسود العملاق طعامًا شهيًا في المكسيك. وفقًا لعشاق الطعام، فإنهم يمتلكون طعمًا رائعًا ومليئًا بالزبدة ولكن وفقًا لأي شخص لديه الفطرة السليمة فإنهم مرعبون وجسيمون ولا ينبغي أبدًا أن يستهلكهم إنسان آخر، ليس اليوم أيها الشيطان.

رأس خروف كامل

مشهور تناول رأس الخروف في العديد من الدول العربية والدولية.

منغوليا بودوغ

يتضمن هذا الطبق المنغولي ماعزًا أو مرموطًا ويطبخ الجسم بالكامل بالحجارة والبصل والملح في المعدة. ستعرف متى تنتهي عندما تبدأ الدهون بالتسرب عبر الجلد.

أحشاء

تشمل الأجزاء الداخلية أو الحوصلة كما يشار إليها غالبًا، القلب والكبد والقوانص وأعضاء أخرى من الطيور. في الولايات المتحدة غالبًا ما تُستخدم في الحشو أو تُستخدم في صنع فطيرة الأحشاء أو مرق اللحم. يستخدم الحساء الفرنسي الشهير أيضًا حوصلة الطائر كمكون رئيسي.

الفاكهة الشائكة كريهة الرائحة

دوريان، فاكهة من جنوب شرق آسيا، لها سمعة كريهة ويشار إليها برائحتها مثل قتل الطريق ملفوفًا بجوارب تفوح منه رائحة العرق وله قوام الموز الفاسد، على ما يبدو بمجرد أن تعتاد على الرائحة فإنها تنمو عليك حقًا.