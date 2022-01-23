عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

القدس المحتلة - الرأي:

اقتحم مستوطنون متطرفون، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن عشرات المستوطنين وطلاب المعاهد التوراتية اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته وساحاته، خصوصًا في المنطقة الشرق منه.

وشهد المسجد تواجد للمصلين وطلبة العلم والحراس الذين تصدوا لاقتحام المستوطنين ومنعوهم من التجول بحرية في الباحات.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على مدار الأسبوع باستثناء يومي الجمعة والسبت، على فترتين