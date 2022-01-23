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حماس: الهتاف ضد الدول العربية لا يعبر عن سياساتنا

23 كانون ثاني / يناير 2022 02:47

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة – الرأي:

أكدت حركة حماس أن الهتافات التي أُطلقت في الساحة الفلسطينية ضد دول عربية وخليجية، لا تعبر عن موقف الحركة وسياساتها المعروفة والثابتة في عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وبينت أن الحركة في بيان لها اليوم الأحد، أنها تنأى عن الصراعات والنزاعات بين الدول العربية، مع ضرورة تجنب كل ما من شأنه تمزيق صف الأمة ووحدتها، والإضرار بأمنها واستقرارها.

وقالت: "سياسة الانفتاح على مختلف دول وشعوب العالم، وخاصة الشعوب والدول العربية والإسلامية، التي هي موضع احترامنا وتقديرنا".

وأوضحت أنها تسعى إلى بناء علاقات متوازنة معها لما فيه صالح أمتنا وأمنها ونهضتها، وصالح قضيتنا وشعبنا وتعزيز صموده.

ودعت الحركة إلى وقف الصراعات الداخلية والبينية في دولنا العربية والإسلامية، مشيرةً إلى أن حماس يؤلمها وبشدة كل قطرة دم تسيل من أي شخص من أبناء أمتنا في هذه الصراعات الداخلية.

وطالبت بضرورة حقن الدماء، داعيةً إلى اعتماد لغة الحوار بدل الاقتتال حماية للأمة ومقدراتها، وتعزيز وحدتها في مواجهة الأخطار المحدقة بها، متمنيةً أن يعم الاستقرار والأمان والوئام دول أمتنا العربية والإسلامية كافة.

وأضافت "إن صراعنا هو مع العدو الصهيوني، وندعو إلى تجنيب شعبنا أي صراعات أخرى".

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