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عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

24 كانون ثاني / يناير 2022 10:19

القدس المحتلة - الرأي:

اقتحم مستوطنون متطرفون، اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن عشرات المستوطنين وطلاب المعاهد التوراتية اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته وساحاته.

وشهد المسجد تواجد للمصلين وطلبة العلم الحراس الذين تصدوا لاقتحام المستوطنين ومنعوهم من التجول بحرية في الباحات.

وينفذ المستوطنون اقتحاماتهم الاستفزازية للمسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال على مدار الأسبوع باستثناء يومي الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا.

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