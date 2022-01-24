"الفتوة".. جهود مستمرة لتوعية الطلاب وتطوير قدراتهم

غزة- الرأي

تُواصل قوات الأمن الوطني جهودها في عمل برنامج "الفتوة" لتطوير قدرات طلاب المرحلة الثانوية بمدارس قطاع غزة وتعزيز القيم التوعوية لديهم، إلى جانب دورها المهم في حفظ الأمن العام والحفاظ على حدود القطاع وضبطها.

وأوضحت قوات الأمن الوطني في تقريرها السنوي لعام 2021 أن أكثر من 44 ألف طالب من مدارس الثانوية بمحافظات قطاع غزة استفادوا خلال العام الماضي من البرنامج الذي تُشرف قوات الأمن الوطني على تنفيذه.

"الفتوة"

وانطلق برنامج "الفتوة" عام 2013، ليستهدف طلاب المرحلة الثانوية بهدف التوعية ورفع الحس الأمني لدى الطلاب، عبر برامج تدريبية في الأمن الشخصي والإلكتروني وأمن المعلومات، إلى جانب موضوعات توعية أخرى في التعامل مع الحرائق والدفاع المدني، وتقويم السلوكيات والانضباط بشكل عام لطلاب الثانوية وذلك وفق اتفاقية بين وزارتي الداخلية والتعليم.

وبيَّن التقرير أن البرنامج تضمن عقد العديد من الدورات والبرامج التدريبية للطلاب، مشيرةً إلى أن تنفيذ 3400 محاضرة، بالإضافة لإعداد وتوحيد منهاج الفتوة للمراحل الثانوية وتوزيعه على كافة المحافظات.

كما نفذت قوات الأمن الوطني برنامجاً تدريبياً خاصاً بإدارة الفتوة بعنوان المحاكاة (الرماية الإلكترونية) الذي استهدف طلاب مدارس الثانوية بمحافظات قطاع غزة بالتعاون مع المديرية العامة للتدريب.

وذكر التقرير أنه تم تنفيذ برنامج "الفتوة الصيفي" للضباط بهدف الارتقاء بهم من الناحية الفكرية والعسكرية والدينية، وتنفيذ مشروع حفظ أجزاء من القرآن الكريم لطلاب الفتوة خلال الربع الأول من العام الماضي.

برامج توعوية

وأشار التقرير إلى تنفيذ قوات الأمن الوطني عدداً من البرامج التوعوية لطلاب المدارس في جميع المحافظات هدفت بتعريف الطلاب بمخاطر المخدرات بالتعاون مع مكافحة المخدرات، والأجسام المشبوهة بالتعاون مع هندسة المتفجرات، ومخاطر الحرائق بأنواعها بالتعاون مع الدفاع المدني.

وبيَّنت في السياق ذاته، أن قواتها تنفيذ برنامج السلامة بالتعاون مع شرطة المرور، وتقديم عدد من المحاضرات الأمنية والعروض المرئية لاعتراف عملاء وأساليب الإسقاط بالتعاون مع جهاز الأمن الداخلي.

ولفت التقرير إلى مشاركة ضباط الفتــوة في جميع المدارس بمشـروع (تعـــزيـــز القـــيم المدرسية) المعـــد من وزارة التربية والتعليم.

الحدود الجنوبية

وفي هذا الصدد، واصلت قوات الأمن الوطني خلال العام المنصرم جهودها في ضبط الحالة الأمنية على الحدود الجنوبية لقطاع غزة في إطار الحفاظ الاستقرار الأمني لتلك المنطقة، من خلال منع التهريب والتسلل.

وفي هذا الإطار فقد استكملت قوات الأمن الوطني مشروع الإنارة على طول الحدود مع مصر، إلى جانب تعزيز النقاط الأمنية.