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نقابات العمال: تنعي عاملاً مصرياً توفي في مشاريع الاعمار بالقطاع

24 كانون ثاني / يناير 2022 02:08

الطواقم المصرية العاملة في غزة
الطواقم المصرية العاملة في غزة

غزة - الرأي:

تقدم الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، بالتعزية للشعب المصري الشقيق وطواقم اللجنة المصرية لإعمار غزة، بوفاة العامل الشهيد محمد الشناوي خلال عمله في القطاع.

وأكد رئيس الاتحاد سامي العمصي، أن وفاة العامل محمد شناوي علي أرض غزة، استكمالاً لمسيرة شهداء الشعب المصري على أرض فلسطين، وتأكيداً على وحدة الدم والمصير، ووقوف مصر الدائم إلى جانب شعبنا.

وأثنى العمصي على جهود مصر في إعمار غزة والتخفيف من الحصار المفروض على القطاع.

وأُعلن صباح اليوم عن وفاة العمال المصري في مشاريع الإعمار بشمال غزة محمد جلال عبد الوهاب الشناوي إثر صعـقة كهربائية.

 

 

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