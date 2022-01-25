أخطاء في التنظيف تجعل منزلك أكثر اتساخا

إذا كنست الأرضية قبل تنظيف الأثاث، فإن الغبار والفتات قد يسقط عليها من الطاولات والرفوف، مما يتطلب إعادة تنظيفها.

قد تشعرين بالرضا بعد إكمال مهمة التنظيف المنزلي، الذي ليس ممتعا كثيرا ولكنه ضروري ومفيد بالتأكيد، ولكن هناك طريقة صحيحة وأخرى خاطئة للتنظيف.

اكتشفي ما إذا كنت ترتكبين أيا من هذه الأخطاء التي قد تؤدي في الواقع إلى تخريب نظافة منزلك، وتجعله أكثر اتساخا.

الخطأ الاول: استخدام نفس الخرقة في أنحاء المنزل

عند استخدام نفس الخرقة (قماش التنظيف في أماكن متعددة من المنزل، فإنها تحتفظ بالأوساخ من السطح السابق وتوزعه على أي سطح تلامسه بعد ذلك. وهذا يعني أن جراثيم الحمام تلتصق بمناضد المطبخ وطاولة القهوة في غرفة المعيشة، وفي أي مكان آخر تستخدمين فيه هذه الخرقة، مما يجعل طريقة تنظيف مطبخك خاطئة تماما.

الحل: استخدمي رزمة جديدة من المناديل الورقية لكل سطح يتم تنظيفه، أو استخدمي قماش تنظيف من الألياف الدقيقة مخصص لكل منطقة من منزلك. يمكن وضع أقمشة التنظيف المصنوعة من الألياف الدقيقة في الغسالة أو غسلها يدويا جيدا بعد كل استخدام لإزالة الأوساخ.

الخطأ الثاني: استخدام منفضة الريش

بغض النظر عن عدد الإعلانات عن هذه المنافض التي تقول إن الريش "يحبس الغبار ويعزله"، فهذا غير صحيح. تشتهر منفضة الريش بنشر الغبار حول السطح أو دفعه ليسقط على الأرض، بدلا من إزالته.

الحل: استخدمي قماش تنظيف من الألياف الدقيقة أو مناديل ورقية يمكن التخلص منها، مع محلول تنظيف مناسب، اعتمادا على السطح الذي ستزيلين عنه الغبار.

الخطأ الثالث: عدم تنظيف المكنسة الكهربائية

عندما لا يتم تغيير مرشح (فلتر) المكنسة الكهربائية أو تنظيفه لفترة من الوقت، فلن تقتصر المشكلة على عدم قدرة المكنسة الكهربائية على التقاط أكبر قدر من الأوساخ والغبار بسبب انخفاض قدرة الشفط فحسب، وإنما أيضا نثر الأوساخ مرة أخرى في الهواء وعلى السجاد من فتحة التهوية.

الحل: قومي بتغيير أو تفريغ أكياس المكنسة الكهربائية أو العلب المرشحة فور امتلائها. امسحي ملحقات المكنسة والخرطوم وفتحة التهوية بقطعة قماش تنظيف رطبة من الألياف الدقيقة أو بمنديل ورقي مبلل، مع التحقق جيدا من فصل المكنسة عن الكهرباء أولا.