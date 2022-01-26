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نقل سكانه لمكان مجاور

مخطط إسرائيلي جديد لإخلاء سكان الخان الأحمر شرق القدس

26 كانون ثاني / يناير 2022 09:26

القدس المحتلة - الرأي:

كشف تقرير صحفي إسرائيلي، عن مخطط جديد لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، يستهدف اخلاء قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة، وتهجير سكانها قسريًا خلال الفترة القريبة المقبلة.

وقالت القناة الـ 12 الإسرائيلية، إن المخطط يقضي بإخلاء الخان الأحمر وإعادة بناء القرية لاحقًا في مكان مجاور يبعد نحو 300 متر عن الموقع الأصلي للقرية، ونقل السكان إليه.

وأشار التقرير إلى أن المخطط الجديد جرى بحثه في أروقة جيش الاحتلال وما يسمى مجلس الأمن القومي التابع لمكتب رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت، وسيتم التصويت عليه في جلسة لاحقة.

ويأتي المخطط الجديد قبيل جلسة ما تسمى “المحكمة الإسرائيلية العليا”، المقررة في السادس من آذار/ مارس المقبل، للنظر في طلب الحكومة الإسرائيلية، تأجيل إخلاء وتهجير أهالي قرية الخان الأحمر.

وتتذرع سلطات الاحتلال أن قرية الخان الأحمر مقامة على ما يسمى "أراضي دولة"، وأنها بنيت بدون ترخيص.

وفي 29 أيلول/سبتمبر الماضي، وافقت ما تسمى “المحكمة العليا الإسرائيلية” على تأجيل ترحيل وإخلاء أهالي قرية الخان الأحمر لمدة ستة أشهر إضافية، في ظل استمرار ضغط المجتمع الدولي وتأكيد المحكمة الجنائية الدولية على أن الترحيل بمثابة “جريمة حرب”.

ويحيط بقرية الخان الأحمر عدد من المستوطنات، وتقع ضمن الأراضي التي يستهدفها الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ مشروعه الاستيطاني المسمى “E1”.

ويقطن في القرية نحو 200 فلسطيني، 53% منهم أطفال، و95% لاجئون مسجلون لدى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، وتضم مدرسة تخدم 170 طالبا، من عدة أماكن في المنطقة.

 

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