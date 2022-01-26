طلب إسرائيلي من ألمانيا للمساعدة في إنجاز صفقة تبادل

فلسطين المحتلة - الرأي

كشفت القناة السابعة العبرية اليوم الأربعاء، عن طلب إسرائيلي من ألمانيا من أجل المساعدة في مسألة الجنود المأسورين لدى المقاومة في قطاع غزة.

وذكرت القناة أن رئيس الكنيست الإسرائيلي "ميكي ليفي"، قد عقد اجتماعاً في العاصمة الألمانية برلين مع المستشار الألماني "أولاف شولتز".

وبينت أن "ليفي" قد طلب خلال ذلك الاجتماع من المستشار الألماني المساعدة في قضية الجنود الإسرائيليين الأسرى والمفقودين.

وأوضحت أنه قال للألمان: "نود مساعدة إضافية منكم، في ضوء النجاح السابق للوسطاء الألمان في صفقة تبادل الأسرى".

يذكر أن الوسيط الألماني كان له دوراً في إتمام صفقة "وفاء الأحرار" بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال والتي جرى بموجبها إطلاق سراح أكثر من ألف أسير مقابل الجندي "جلعاد شاليط" عام 2011.