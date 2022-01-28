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برشلونة يحسم صفقة مدافع سنغالى

28 كانون ثاني / يناير 2022 02:37

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كشفت تقارير صحفية عن حسم نادى برشلونة الإسباني التعاقد مع صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية قبل غلق باب الميركاتو بـ72 ساعة فقط الذى يغلق يوم 31 يناير.
 
وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن برشلونة حسم التعاقد مع السنغالي ألفا ديونكو، البالغ من العمر 20 عاما، على أن ينضم لرديف برشلونة للعمل تحت قيادة المدير الفني سيرجي بارجوان.
 
وأوضحت الصحيفة أن المدافع السنغالي ألفا ديونكو تواجد برفقة نادى مانشستر سيتي ولعب النصف الأول من الموسم مع سان فرناندو الإسباني قبل أن يحسم برشلونة التعاقد معه مؤخرا، ومن المنتظر خضوع اللاعب للفحص الطبي مع برشلونة خلال الساعات القليلة القادمة بعد إنهاء كافة الأمور مع إدارة النادي.
 
وعلى الجانب الآخر، كشفت تقارير صحفية عن موعد وصول أداما تراورى، لاعب وولفرهامبتون الإنجليزي، للخضوع إلى الكشف الطبي مع برشلونة الإسبانى فى الساعات القادمة.
 
وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن اللاعب سيصل بعد ظهر اليوم للخضوع للكشف الطبي مع برشلونة تمهيدا لتوقيع العقود الرسمية.
 
وأضاف التقرير أن إدارة برشلونة نجحت فى الاتفاق مع وولفرهامبتون على ضم أداما تراورى لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجارى، لا تتضمن الصفقة خيار الشراء بعد انتهاء مدة الإعارة.

وأضافت الصحيفة أن مدرب البارسا طالب بضم ثنائي هجومي بارز وهما النرويجي إيرلينج هالاند موهبة بوروسيا دورتموند وألفارو موراتا مهاجم يوفنتوس الإيطالي، بالإضافة إلى تاجليافيكو الظهير الأيسر لفريق أياكس أمستردام الهولندى.

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