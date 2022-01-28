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خلال جولة تفقدية

مطير: مسارات الأودية ومنسوب المياه آمن

28 كانون ثاني / يناير 2022 09:24

تفقد وكيل وزارة الحكم المحلي م.سمير مطير فرق الطواريء في الميدان، والأودية وبرك تجميع مياه الأمطار بعد ليلة متواصلة من هطول الأمطار.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية نفذها وكيل الوزارة وعدد من ممثلي لجنة الطوارئ الحكوميه والمختصين لوادي غزة وبركتي دير البلح والقرارة.

بدوره، أكد وكيل الوزارة أن مسارات الأودية ومنسوب المياه فيها ومن خلال المتابعة جميعها آمنة، موضحا أن وزارة الحكم المحلي تابعت مع البلديات منسوب المياه في البرك ودرجة الخطورة فيها.

وأشار إلى أنه ومع بداية الأسبوع الحالي، بدأت لجنة الطوارئ الحكومية الإستعدادات للمنخفض الجوي الحالي، من خلال عقد اجتماع رئيسي لممثلي المؤسسات الحكومية وممثلي البلديات، لوضع الجميع في صورة وحيثيات المنخفض المتوقع والمهام المطلوبة من كل جهة.

وأوضح أنه مع بداية المنخفض كانت كافة اللجان في حالة استنفار وواصلت عملها على مدار الساعة للتعامل مع حالات الطوارئ وخاصة في المناطق والنقاط الساخنة، مع إصدار التوجيهات والتعليمات للمواطنين حسب الحالة.

ولفت إلى أن  مهام البلديات توزعت ما بين معالجة إشارات طفح، وانجرافات، وتفقد لمصارف مياه الأمطار وتنظيف شوارع ومتابعة تطورات مناسيب الأوديه والبرك.

وأكد م. سمير أنه قامت بعض البلديات بحفر برك مساندة لتجميع وتصريف مياه الأمطار فيها، لضمان عدم تراكمها وتجمعها والتسبب بأي مشاكل.

وطمأن وكيل الوزارة سكان المناطق المحيطة بالبرك وبأن وضع البرك جيد وارتفاع منسوب المياه المتجمعة بداخلها لا يزال في الحدود الدنيا، مبيناً أن الأوضاع في المدينة تحت السيطرة.

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