لو بتعانى من أمراض القلب.. تعرف على أفضل 6 زيوت للطهى مفيدة لصحتك

يعتبر زيت الطهي عنصرًا أساسيًا في كل وجبة تقريبًا، هذا يجعل الزيت أحد أهم المكونات في مطبخك، ويمكن أن يكون له تأثير كبير على صحتك، إذا كنت تعاني بالفعل من أمراض القلب ، فأنت بحاجة إلى اتخاذ خيارات غذائية مستدامة تساعد على المدى الطويل وهذا يشمل اختيار زيت الطهي الخاص بك، بعض زيوت الطهي مفيدة للقلب بشكل خاص وتفيد جسمك بعدة طرق فيما يلي قائمة بـ 6 أنواع من الزيوت، وفقا لما نشره موقع " doctor-ndtv".

1) زيت الفول السوداني



يعتبر زيت الفول السوداني من أفضل زيوت الطبخ للقلب، يحتوي هذا الزيت على فيتامين E ونسبة عالية من الدهون الأحادية غير المشبعة ،قد يساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار، غالبًا ما يُنصح بخلط زيت الفول السوداني مع زيت الزيتون للحصول على مزيج مناسب من أحماض أوميجا 6 وأوميجا 3 الدهنية.

2) زيت الزيتوت



يعتبر زيت الزيتون من أشهر زيوت الطهي الصحية، يتم تحميله بمركبات نباتية تسمى البوليفينول والتي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، يحتوي زيت الزيتون أيضًا على دهون صحية يمكن أن تساعد في التحكم في مستوى الكوليسترول وبالتالي تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، إلى جانب كل هذا ، فهو يحتوي على مضادات الأكسدة المفيدة للجسم ويمكن أن يساعد في إنقاص الوزن.

3) زيت عباد الشمس



يساعد زيت عباد الشمس في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بالمقارنة مع الزيوت الأخرى ، يحتوي زيت عباد الشمس على فيتامين هـ ، وهو مضاد للأكسدة مفيد للقلب.

4) زيت الخردل



لا يفيد هذا الزيت القلب فحسب ، بل يفيد أيضًا الجلد والمفاصل وأجزاء أخرى من الجسم، يحتوي هذا الزيت على كميات غنية من الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة والأحماض الدهنية أوميجا 3 وأوميجا 6.

5) زيت نخالة الأرز



يعتقد خبراء التغذية أن هذا الزيت يحتوي على توازن مثالي بين الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة والأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، غالبًا ما يستخدم أثناء صنع السلطات والبسكويت والكعك.

6) زيت فول الصويا



يحتوي على عدد كبير من الأحماض الدهنية التي تفيد الجسم بشكل عام، قد يساعد زيت فول الصويا في الحد من تراكم الكوليسترول في الجسم ويمنع أمراض القلب المختلفة بما في ذلك النوبات القلبية وغيرها