تونس تودع كأس الأمم الأفريقية بعد الهزيمة أمام بوركينا فاسو

تأهل منتخب بوركينا فاسو إلى الدور قبل النهائي من كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة حاليا في الكاميرون، بعد فوزه على تونس 1 /صفر، ضمن منافسات دور الثمانية من البطولة.

وسجل دانجو واتارا هدف المباراة الوحيد لمنتخب بوركينا فاسو في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وشهدت المباراة تعرض دانجوا واتارا للطرد في الدقيقة .82

وسيلتقي المنتخب البوركيني في الدور قبل النهائي مع الفائز من مواجهة السنغال وغينيا الاستوائية.

ومضت ربع الساعة الأولى من المباراة بدون تهديد حقيقي على مرمى كل من كواكو كوفي حارس بوركينا فاسو وبشير بن سعيد حارس مرمى تونس.

وفي الدقيقة 16 تصدى بن سعيد لأول محاولة حقيقية من بوركينا فاسو، بعد تسديدة من جبريل واتارا من خارج منطقة الجزاء.

وحاول سيف الدين الجزيري مهاجم المنتخب التونسي استغلال ارتباك الدفاع البوركيني لتسجيل هدف، لكن تسديدته مرت إلى جوار القائم الأيمن في الدقيقة .36

وضغط المنتخب البوركيني على منافسه التونسي، وشن العديد من الهجمات على مرمى بن سعيد، ليسفر ضغطه عن تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول عن طريق دانجو واتارا.

وجاء الهدف بعدما تسلم واتارا الكرة خارج منطقة جزاء المنتخب التونسي لينطلق بالكرة ويراوغ ثنائي الدفاع التونسي ويسدد كرة في شباك بن سعيد معلنا تقدم فريقه 1 / صفر، وهي النتيجة التي أنتهى عليها الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني، أجرى منذر الكبير، المدير الفني للمنتخب التونسي تغييرين، حيث أقحم كل من علي معلول ونعيم السليتي بدلا من أسامة الحدادي وأنيس بن سليمان على الترتيب.

ورغم التغييرات إلا أنها لم تقدم إضافة على المستوى الهجومي للمنتخب التونسي، بل أن المنتخب البوركيني واصل ممارسة ضغطه وأضاع فرصة تسجيل الهدف الثاني عن طريق إبراهيم توري الذي سدد كرة قوية بتجاه المرمى لكن بن سعيد تصدى لها بثبات في الدقيقة .50

وأضاع وهبي الخزري مهاجم المنتخب التونسي فرصة إدراك التعادل في الدقيقة 57، حينما تسلم كرة عرضية داخل منطقة الجزاء من زميله نعيم السليتي، لكنه سدد كرة بعيدة عن مرمى كوفي.

وتنوعت محاولات المنتخب التونسي خلال المباراة في سعيه لإدراك التعادل، لكنه فشل في اختراق دفاع منتخب بوركينا فاسو الذي حافظ على نتيجة التقدم.

وفي الدقيقة 81 تلقى دانجو واتارا لاعب منتخب بوركينا فاسو بطاقة صفراء بعد تدخله بالمرفق مع علي معلول لاعب المنتخب التونسي، لكن الحكم لجأ إلى تقنية (فار) ليلغي البطاقة الصفراء ويقرر منحه البطاقة الحمراء مباشرة.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز بوركينا فاسو 1 / صفر.