بطولة السعودية: الهلال يتعاقد مع إيغالو

توصلت إدارة نادي الهلال السعودي مع نظيرتها في نادي الشباب إلى اتفاق لشراء عقد المهاجم النيجيري أوديون إيغالو خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بحسب ما ذكرت مصادر لوكالة فرانس برس.

وتسعى إدارة الهلال للتعاقد مع مهاجم من الطراز الرفيع، لتعويض رحيل الفرنسي المخضرم بافيتيمبي غوميس الذي انهى الهلال عقده بالتراضي قبل أيام.



وأضافت المصادر أن الهلال اتفق على ضم ايغالو لمدة عام ونصف العام.

من ناحيته، أكد الشباب في بيان رسمي في وقت لاحق انتقال مهاجمه، مؤكداً أن “مجلس إدارة النادي وافق على العرض المقدم من نادي الهلال لشراء عقد المحترف النيجيري أوديون إيغالو خلال فترة التسجيل الحالية”.

وأضاف “يتقدم النادي بالشكر للاعب على الفترة التي قضاها مع النادي”.

ويعاني الهلال، حامل لقب الدوري في آخر موسمين، هذا الموسم باحتلاله المركز الرابع، بعد 17 مباراة من أصل 30 على انطلاق الدوري.



ويُعدّ إيغالو (32 عاماً) أحد أبرز المهاجمين في الدوري السعودي وساهم باحتلال الشباب المركز الثالث في ترتيب الدوري وراء الاتحاد والنصر، بعد تسجيله 12 هدفاً في 18 مباراة كأساسي، ليعتلي صدارة ترتيب الهدافين بالتساوي مع البرازيلي أندرسون تاليسكا مهاجم النصر.

وكان الشباب قد تعاقد مع إيغالو لعامين ونصف مطلع 2021 قادماً من فريق شنغهاي شينخوا الصيني، بعد نهاية إعارته لمانشستر يونايتد الإنكليزي، في كانون الثاني/يناير الماضي.

وكان المهاجم النيجيري قد قضى إعارة لمدة عام مع مانشستر يونايتد، خاض خلالها 23 مباراة في جميع المسابقات وسجل 5 أهداف.

وحمل إيغالو سابقاً ألوان أودينيزي الإيطالي، واتفورد الإنكليزي وغرناطة الإسباني وتشانتشونغ ياتاي الصيني.

من جهة أخرى، أعلن الهلال أن لاعبه الارجنتيني لوسيانو فييتو سينتقل للشباب على سبيل الاعارة لمدة ستة اشهر، بعد اتفاق ادارتي الناديين.



وأفاد الهلال في بيان مقتضب “لوسيانو فييتو معارًا إلى الشباب لستة أشهر… بالتوفيق”.

ويُعد فييتو رابع الراحلين عن الهلال في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد كل من غوميس وأمير كردي، ومدالله العليان الذي انتقل إلى صفوف الاتحاد.

وفي الدوري السعودي أيضاً، أعلنت إدارة الطائي عن تعاقدها مع المدافع الدولي الكاميروني كولينز فاي لمدة موسم ونصف.

ويشارك فاي (28 عاماً) مع منتخب الكاميرون في بطولة كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها بلاده حاليا، وشارك أساسياً خلال الفوز الأخير على جزر القمر 2-1 في ثمن النهائي.



وسبق لفاي الذي يجيد اللعب في مركزي الظهير الأيمن والأيسر اللعب بالدوري البلجيكي مع فريق ستاندار لياج وكذلك الدوري الروماني مع فريق دينامو بوخارست.