وكالة الرأي الفلسطينية القضاء يقرر فصل خدمات المواطنين عن المحامين في تنفيذ غزة وكالة الرأي الفلسطينية المدرسة الشرعية بالأوقاف تُكرم موظفيها المتقاعدين وأوائل طلبتها وكالة الرأي الفلسطينية الاشغال تشيد بالجهود الماليزية في دعم الشعب الفلسطيني وكالة الرأي الفلسطينية العوامة والسحلب والشعرية..طقوس شتوية تجمع العائلات الغزية وكالة الرأي الفلسطينية بلدية بني سهيلا وسلطة الأراضي تبحثان التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية المدهون يتفقد سير العمل بمجمع محاكم محافظة الوسطى وكالة الرأي الفلسطينية العدل تشارك باجتماع الجمعية العمومية لنقابة العاملين برياض الاطفال وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2177) الثلاثاء 1/2/2022 وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يستهدف الصيادين في بحر السودانية وكالة الرأي الفلسطينية غزة: 120 إصابة بـ 272 حادثًا مروريًا خلال يناير
أخبار » الأخبار الفلسطينية

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

01 شباط / فبراير 2022 10:28

القدس المحتلة - الرأي:

اقتحم مستوطنون متطرفون، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، برفقة حاخامات قدموا شروحات مزيفة عن الهيكل المزعوم، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية منه.

فيما اقتحمت عناصر من حكومة الاحتلال المصلى القبلي في المسجد الأقصى، ونفذوا جولة استفزازية داخله.

وشهد المسجد تواجد للمصلين وطلبة العلم والحراس الذين تصدوا لاقتحامات المستوطنين ومنعوهم من التجول بحرية في الباحات.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على مدار الأسبوع باستثناء يومي الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع في الأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

البحر.. ساحة الاحتلال للتضييق على الصيادين الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟