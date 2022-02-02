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شرطة بلديات الوسطى تضبط نصف طن من الموز الفاسد

02 شباط / فبراير 2022 11:48

شرطة بلديات الوسطى تضبط
شرطة بلديات الوسطى تضبط

الوسطى- الرأي

ضبطت دائرة شرطة البلديات بمحافظة الوسطى، برفقة قسم الصحة في بلدية النصيرات والطب الوقائي كميةً من الموز الفاسد في سوق النصيرات الأسبوعي.

وأوضحت شرطة البلديات بمحافظة الوسطى أنه وخلال جولةٍ تفتيشية لشرطة البلديات بالاشتراك مع قسم الصحة في بلدية النصيرات ومباحث التموين في سوق النصيرات الشعبي الأسبوعي، تم ضبط "490" كيلو جرام من الموز, تظهر عليه علامات الفساد ولا يصلح للاستخدام الآدمي، لدى البائع (ح.ج).

وأشارت شرطة البلديات إلى أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة من الموز الفاسد, وإتلافها في مكب النفايات التابع للبلدية حسبَ الأصول .

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