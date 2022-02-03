إعلان آلية تنفيذ التخفيض الضريبي للمركبات التجارية في غزة

غزة - الرأي

أعلنت وزارتا المالية والنقل المواصلات، عن آلية تنفيذ قرار الحكومة الخاصة بالمركبات التجارية ضمن خطتها للتخفيف عن كاهل المواطن في قطاع غزة وضبط الحالة المرورية وتنظيم قطاع النقل بما يخدم المصلحة العامة.

وقال مدير عام ضريبة القيمة المضافة بوزارة المالية هيثم مشتهى، إنه تم زيادة نسبة خصم الضريبة المضافة للمركبات التجارية لتصل إلى 80%.

وأضاف مشتهى، أنه سيتم تنفيذ القرار بدءًا من الأول من فبراير الجاري ويستمر لمدة شهرين، موضحاً أن إدارته سوف توفر كافة التسهيلات للمواطنين خلال إجراء معاملاتهم بالإضافة إلى العديد من التسهيلات الأخرى.

ومن المقرر أن يشمل القرار زيادة نسبة الخصم لتصل إلى 80% للمركبات التجارية والتي تحمل رقم تمييز 10، و12، و14، وكذلك المركبات التجارية التحديد "غير المسجلة على الملف رقم تمييز 16 و18.

بدوره، أوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام بوزارة النقل والمواصلات خليل الزيان، أن هذا القرار ينبع من حرص الحكومة للتسهيل على المواطن في قطاع غزة، والسعي قدما في مساعدة هذه الفئة من المجتمع والتي تعتبر ذات أهمية كبيرة، حيث تعرضت هذه الفئة للعديد من الإشكاليات المالية وأزمات مختلفة بسبب الحصار الإسرائيلي والعدوان المتكرر على قطاع غزة وجائحة كورونا.

وبين الزيان، أن القرار ذو بعد اقتصادي لجميع الفئات ومن أجل الاستفادة من حملة التخفيضات التي أطلقتها الحكومة منذ عدة أشهر على رسوم الترخيص.

ودعا أصحاب المركبات التجارية لسرعة إنجاز معاملاتهم للاستفادة من قرار التخفيضات لدى وزارة النقل والمواصلات والذي ينتهي نهاية الشهر الجاري، حيث يشمل تخفيض تجديد ترخيص والديون المتراكمة للمركبات التجارية بنسبة 50%.

من جانبه شكر رئيس جمعية النقل الخاص ناهض شحيبر، الحكومة على هذه المبادرة والتي تخدم عدد كبير من أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وهذا يدل على حرص الحكومة في التخفيف عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها القطاع.

وأكد شحيبر، أن الجمعية ووزارة المالية اتفقتا على أن تقوم شركات النقل الخاصة العاملة على المعابر بتوفير خلو طرف بدءا من 1 فبراير لتسهيل دخولهم المعابر.