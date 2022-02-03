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أكثر من نصف أسرى "عوفر" مصابون بكورونا

03 شباط / فبراير 2022 09:51

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رام الله - الرأي:

أكّد نادي الأسير اليوم الخميس، تصاعد انتشار فايروس “كورونا” بين صفوف الأسرى في سجن “عوفر”، مشيرًا إلى أن أكثر من نصفهم أصيبوا بالفايروس داخل السجن.

وأوضح نادي الأسير أن الفايروس منتشر في كافة الأقسام، وأن إدارة سجون الاحتلال عملت على تحويل الوباء إلى أداة تنكيل، وترسيخ جملة من الإجراءات الاستثنائية وحرمان الأسرى من حقوقهم بذريعة انتشار الوباء، عدا عن افتقار أقسام الأسرى للإجراءات الوقائية اللازمة.

ولفت نادي الأسير إلى أن سياسة إدارة سجون الاحتلال في حجب المعلومات المتعلّقة بالأسرى والمعتقلين، بالإضافة لعدم إجراء الفحوصات للأسرى المخالطين، الأمر الذي أدى لعدم قدرة أيّ جهة حقوقية أو رسمية على حصر عدد المصابين بالفايروس منذ انتشاره في السّجون.

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