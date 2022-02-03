المنخفضات الجوية تشعل أسعار الخضروات بغزة

غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم

نصف كيلو من البندورة لا يتجاوز عددها الخمس حبات، تلك التي عادت بها المواطنة أم محمد سلمان من سوق مخيم الشاطئ بغزة، بعد أن عقدت العزم على التسوق، إلا أنها فوجئت بارتفاع أسعار الخضار بشكل جنوني لا يمكنها معه شراء كافة احتياجاتها.

أم محمد أعربت عن عدم رضاها عن تلك الأسعار، قائلة لـ"الرأي":" الأسعار في العلالي ولا تناسب الظروف الاقتصادية التي يعيشها المواطنين، ولدي أسرة كبيرة ولا يكفينا نصف كيلو من أي نوع خضار.

"أسود وقلبه أبيض..شكله راجع من العمرة"، هكذا عبر مواطنين أيضاً عن ارتفاع أسعار الباذنجان في الأسواق والذي وصل سعره إلى 7 شواكل، مؤكدين أن المواطن بالكاد يوفر لقمة العيش اليومية لأطفاله حتى يتفاجىء بارتفاع أسعار الخضار الأساسية والتي يعتمدون عليها في ظل عدم قدرة الكثير منهم على شراء اللحوم.

وشهدت أسواق قطاع غزة، ارتفاعاً حاداً في أسعار أصناف عديدة من الخضار، مثل البندورة والباذنجان والخيار جراء انخفاض درجات الحرارة، ونظرًا لتصنيف هذه الخضروات على أنها صيفية، بخلاف البطاطا والبصل التي يتم زراعتها في الشتاء، ولا تتأثر كثيرًا بالأحوال الجوية.

وقال أحد بائعو الخضار عائد حسن لـ"الرأي":" إن بعض الخضار مثل الفلفل الأخضر والباذنجان والخيار والبندورة قد ارتفع أسعارها نتيجة للأجواء الباردة"، موضحاً أنه يخسر كثيراً في حال قام بالبيع بأقل من الثمن الذي اشتراه من التجار.

المنخفضات الجوية السبب

من جهتها أعلنت وزارة الزراعة في غزة، عن أسباب ارتفاع أسعار بعض أصناف الخضروات في أسواق القطاع.

وأكد الناطق باسم الوزارة م.أدهم البسيوني، أن ارتفاع أسعار الخضار غير مرتبط بعملية التصدير إلى خارج القطاع، وانما مرتبط بشكل أساسي بالظروف المناخية السائدة، والمنخفضات الجوية المتتالية.

وقال البسيوني في حديث لـ"الرأي":" إن التذبذب في الأسعار جاء بعد المنخفضات الجوية خلال الأسبوعين الماضيين على الأراضي الفلسطينية، وانخفاض درجات الحرارة في بعض المناطق بشكل كبير، ما أدى إلى قلة الإنتاج وبالتالي قلة الكميات المعروضة، إضافة إلى تضرر المحاصيل الزراعية نتيجة الصقيع".

ووفق ما ذكره فإن أسباب عرضة تنتهي باعتدال الأجواء لتعود خط الإنتاج الى طبيعته، موضحاً أن هناك كميات ومساحات زراعية يكفي لاحتياجات المواطنين، وأن هناك إمكانية للتصدير فيما بعد عودة خط الإنتاج.

ولفت إلى أنه حالياً لا يوجد تصدير خارج قطاع غزة، لكن الأمر مرتبط بالظروف المناخية.