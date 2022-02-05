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أخبار » الرياضة و الملاعب

إيقاف مدرب المنتخب المصري مع غرامة مالية

05 شباط / فبراير 2022 08:35

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فرض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عقوبة قاسية ضد البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، على خلفية أحداث مباراة الكاميرون التي أقيمت الخميس، ضمن بطولة كأس أمم إفريقيا.

وأصدرت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي “كاف”، قررا بإيقاف كارلوس كيروش لمدة مباراتين، إضافة إلى تغريمه بمبلغ 10 ألف دولار، وذلك بعد طرده خلال مباراة “الفراعنة” أمام الكاميرون.

كما وجهت اللجنة تحذيرا أخيرا للمصري وائل جمعة، مدير منتخب مصر بالإيقاف، حال الاعتراض مجددا على قرارات الحكام.

وتعتبر هذه عقوبة قاسية، بحق كيروش، الذي سيغيب عن قيادة منتخب مصر خلال المباراة النهائية ضد السنغال، يوم الأحد المقبل، وسيتولى مهمته المدرب العام ضياء السيد.

وسبق وأن تعرض روجر دي سا، مساعد كيروش للإيقاف 4 مباريات على خلفية الأزمة التي نشبت بين منتخبي مصر والمغرب، بعد مواجهة الفريقين في الدور ربع النهائي.

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