كيفية إيقاف تشغيل التحديثات التلقائية على هاتف آيفون



تساعد تحديثات iOS فى الحفاظ على هاتف آيفون آمنًا قدر الإمكان، وأفضل ما فى الأمر أنه مع التحديثات التلقائية، لن تضطر حتى إلى القيام بأى شىء، لكن قد تحتاج إلى تعطيل هذه الميزة عندما يكون لديك مكالمة جماعية مهمة قادمة ولا تريد إعادة تشغيل الهاتف تلقائيًا لتثبيت تحديث iOS قبل أو أثناء تلك المكالمة أو تتعامل مع حالة طارئة ويجب أن يكون هاتفك قابلاً للاتصال.



نرصد لك كيفية القيام بذلك لتحديثات البرامج والتطبيقات، وفقا لما ذكره موقع "Business insider".

كيفية إيقاف تشغيل تحديثات البرامج التلقائية على أيفون

1. افتح تطبيق "الإعدادات" وانتقل لأسفل إلى علامة التبويب "عام".

2. اضغط على تحديث البرنامج.

3. اضغط على التحديثات التلقائية.

4. اضغط على مفتاح تبديل تثبيت تحديثات iOS لإيقاف تشغيله.



سيؤدى هذا إلى تعطيل التثبيت التلقائي لتحديثات iOS لجهاز آيفون، لكنه لن يمنعها من التنزيل عند الاتصال بشبكة WiFi، ويمكنك لإيقاف تنزيل التحديثات تمامًا، إيقاف تشغيل تنزيل تحديثات iOS على هذه الشاشة أيضًا.

كيفية إيقاف تشغيل تحديثات التطبيقات التلقائية على آيفون

1. افتح تطبيق الإعدادات.

2. قم بالتمرير والضغط فوق علامة التبويب متجر التطبيقات

3. فى قسم "التنزيلات التلقائية"، قم بإيقاف تشغيل مفتاح تبديل تحديثات التطبيق.



يمكنك الآن تحديث التطبيقات يدويًا من علامة تبويب تحديثات متجر التطبيقات، أو تمكين التحديثات التلقائية مرة أخرى عن طريق تبديل علامة التبويب أعلاه مرة أخرى إلى اللون الأخضر.