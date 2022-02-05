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وقفة في بلجيكا تنديداً بالاستثمار في المستوطنات

05 شباط / فبراير 2022 08:59

الرأي - وكالات:

نظمت مؤسسات وجمعيات ونقابات بلجيكية بالتنسيق مع الجالية الفلسطينية في بلجيكا وقفة احتجاجية أمام بنك (بي إن بي باريبا BNP Paribas) تنديداً بمشاركته في استثمارات بالمستوطنات الإسرائيلية.

ودعا المشاركون في الوقفة، التي جرت أمس الجمعة، البنك البلجيكي أن يحذو حذو صندوق التقاعد النرويجي وغيره من المؤسسات المالية التي اتخذت قرارًا بسحب استثماراتها من أي شركات متورطة في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.

وقال ممثلو النقابات العمالية في بلجيكا ان المؤسسات والقوى البلجيكية ستواصل عملها لإنهاء نظام الفصل العنصري الإسرائيلي والاستعمار غير القانوني والاحتلال العسكري للأراضي الفلسطينية، وستواصل دعمها ومناصرتها للقضية الفلسطينية حتى نيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة والعادلة.

وأكد المشاركون أن الوقفة بمثابة تعبئة أوسع للمواطنين الاوروبيين من أجل كشف وتعرية سلوك البنوك الأوروبية التي تعكس انتهاك حقوق الانسان عبر استثماراتها غير المشروعة.

ورفع المشاركون في الوقفة شعارات ويافطات تدين الاستثمار في المستوطنات، واستمرار الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ودعوة المجتمع الدولي للوقوف تجاه مسؤولياته لما يحدث في فلسطين.

 

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