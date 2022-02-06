المصادقة على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في القدس

القدس المحتلة - الرأي:

تستعد سلطات الاحتلال الإسرائيلي، للبدء في بناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في مدينة القدس المحتلة.

وقالت وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية أنه تمت الموافقة على تنفيذ خطط لبناء ٥٢٥٠ وحدة استيطانية، في مبان من ٥ إلى ١٢ طابقا، بالقرب من حديقة الحيوانات في القدس.

وتشمل الخطة أيضا اقامة 300 غرفة فندقية ومساحة تجارية، حيث تغطي الخطة ٨٤٠ دونمًا لإنشاء حي استيطاني جديد.

وكانت اللجنة المالية للبلدية الإسرائيلية في القدس وافقت خلال اجتماعها يوم الثلاثاء الماضي على ميزانية قدرها 800 ألف شيكل لإعداد خطة بديلة للبناء بين الولجة وحديقة الحيوانات جنوب القدس المحتلة وحتى أراضي قرية صطاف.