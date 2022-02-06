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الصحة: وحدة الكسور بمجمع الشفاء تتابع مرضاها بطرق نوعيه

06 شباط / فبراير 2022 11:03

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غزة-الرأي

 أكد رئيس وحدة الكسور وإصابات العمود الفقري بمجمع الشفاء الطبي د. مراد القوقا، أن الوحدة استقبلت (492) حالة من بينها (35) حالة كسور عمود فقري، كما وأجرت (267) عملية جراحية منها (20) حالة تثبيت عمود فقري وذلك خلال العام المنصرم 2021.

وبين أن الوحدة عاينت (6563) مريض من خلال العيادة الخارجية حيث تقوم بتغطية يوم واحد بواقع غرفتين من كل أسبوع، حيث يتم متابعة المرضى ما بعد العمليات ومراجعي الطوارئ.

وأضاف د. القوقا أنه أيضا يتم متابعة المرضى الذين يعانون من الام في الظهر ويتم تحويلهم من كافة المستشفيات إضافة الى حالات تقوس العمود الفقري والانزلاقات الفقارية، حيث تعد الوحدة الوحيدة في قطاع غزة التي تجري عمليات تثبيت العمود الفقري بشكل دوري.

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