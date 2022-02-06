القضاء يعقد اجتماعًا لدراسة أسباب إطالة أمد التقاضي

غزة-الرأي:

عقد المستشار ضياء الدين المدهون رئيس المجلس الأعلى للقضاء اجتماعاً لمناقشة أسباب إطالة أمد التقاضي ودراستها وفق خطة بحثية موضوعية، ومعالجتها، بما يحقق الوصول للعدالة الناجزة.

وضم الاجتماع كل من المستشار زياد ثابت قاضي المحكمة العليا، والمستشار حسن الهسي رئيس محكمة الاستئناف والقاضي إيهاب عرفات وكيل المكتب الفني، والقاضي أنس أبو ندى رئيس محكمة بداية شمال غزة.

كما حضر الاجتماع القاضي سامي الأشرم قاضي محكمة بداية غزة والقاضي نور الدين المدهون مدير محكمة صلح شمال غزة، إضافة لدائرة التخطيط والتطوير المؤسسي.

وبين المستشار "المدهون" أن الاجتماع يهدف إلى تقصير أمد التقاضي، من خلال دراسة بحثية وصفية تحليلية؛ للوصول للأسباب الحقيقية لإطالة أمد التقاضي، ووضع أوزان لكل سبب بما يساهم في معالجتها وفق الأولوية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة خطة البحث ووضع التعديلات عليها، لبدء العمل على تنفيذها، وذلك في إطار استراتيجية المجلس الأعلى للقضاء والتي تسعى للإصلاح القضائي والوصول للعدالة الناجزة، التي تكفل حماية الحقوق والحريات والمساهمة في المحافظة على استقرار المجتمع وأمنه.

وتم التوافق خلال الاجتماع على ضرورة العمل المشترك للوصول إلى قضاء قوي وفاعل، ومستقل وسريع في الفصل نسبياً، ومتميز بجودة أحكامه.