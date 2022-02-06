وكالة الرأي الفلسطينية أبو زهري يدعو إلى شطب عضوية الاحتلال من الاتحاد الإفريقي وكالة الرأي الفلسطينية هنية يعزي بوفاة الطفل ريان وكالة الرأي الفلسطينية هنية يبعث برقية للرئيس التركي متمنيًا له ولعقيلته الشفاء وكالة الرأي الفلسطينية حماس ترحب بتعليق الاتحاد الإفريقي منح الاحتلال صفة مراقب وكالة الرأي الفلسطينية القضاء يعقد اجتماعًا لدراسة أسباب إطالة أمد التقاضي وكالة الرأي الفلسطينية تصعيد جديد للأسرى ضد سياسات الاحتلال بحقهم وكالة الرأي الفلسطينية قمة الاتحاد الإفريقي ترفض منح "إسرائيل" صفة مراقب وكالة الرأي الفلسطينية الكويت تحظر عرض فيلم لأن بطلته مجندة بجيش الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية مقتل مستوطنة متأثرة بإصابتها خلال حرب غزة الأخيرة وكالة الرأي الفلسطينية حكومة الاحتلال تقر قانون منع "لم الشمل"
أخبار » الأخبار الحكومية

القضاء يعقد اجتماعًا لدراسة أسباب إطالة أمد التقاضي

06 شباط / فبراير 2022 05:54

C72C9E17-D1E1-4B31-ADE5-148A86EDB629
C72C9E17-D1E1-4B31-ADE5-148A86EDB629

غزة-الرأي:

عقد المستشار ضياء الدين المدهون رئيس المجلس الأعلى للقضاء اجتماعاً لمناقشة أسباب إطالة أمد التقاضي ودراستها وفق خطة بحثية موضوعية، ومعالجتها، بما يحقق الوصول للعدالة الناجزة.

وضم الاجتماع كل من المستشار زياد ثابت قاضي المحكمة العليا، والمستشار حسن الهسي رئيس محكمة الاستئناف والقاضي إيهاب عرفات وكيل المكتب الفني، والقاضي أنس أبو ندى رئيس محكمة بداية شمال غزة.

كما حضر الاجتماع القاضي سامي الأشرم قاضي محكمة بداية غزة والقاضي نور الدين المدهون مدير محكمة صلح شمال غزة، إضافة لدائرة التخطيط والتطوير المؤسسي.

وبين المستشار "المدهون" أن الاجتماع يهدف إلى تقصير أمد التقاضي، من خلال دراسة بحثية وصفية تحليلية؛ للوصول للأسباب الحقيقية لإطالة أمد التقاضي، ووضع أوزان لكل سبب بما يساهم في معالجتها وفق الأولوية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة خطة البحث ووضع التعديلات عليها، لبدء العمل على تنفيذها، وذلك في إطار استراتيجية المجلس الأعلى للقضاء والتي تسعى للإصلاح القضائي والوصول للعدالة الناجزة، التي تكفل حماية الحقوق والحريات والمساهمة في المحافظة على استقرار المجتمع وأمنه.

وتم التوافق خلال الاجتماع على ضرورة العمل المشترك للوصول إلى قضاء قوي وفاعل، ومستقل وسريع في الفصل نسبياً، ومتميز بجودة أحكامه.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

البحر.. ساحة الاحتلال للتضييق على الصيادين الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟