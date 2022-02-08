وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يخطر بهدم 5 غرف زراعية غرب بيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية 15 حالة وفاة و7682 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غد الأربعاء وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف الشمال تنظم ورشة عمل بعنوان "رواحل العلم" وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تُوقع مذكرة تفاهم مع "الصليب الأحمر" لعام 2022 وكالة الرأي الفلسطينية وفاة والدة الاسير ايمن العووادة من مخيم البريج وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم "تنظم وقفة شكر وعرفان للاعب الكويتي محمد العوضي وكالة الرأي الفلسطينية الزيان يؤكد أهمية التواصل بين الغرفة التجارية والنقل والمواصلات وكالة الرأي الفلسطينية قوات الاحتلال تغتال 3 شبان في نابلس وكالة الرأي الفلسطينية الزكاة بالأوقاف تنفذ دورة تدريبية في برنامج الاكسل
أخبار » الأخبار الفلسطينية

كورونا يُصيب كافة الأسرى بقسم "12" داخل سجن "نفحة"

08 شباط / فبراير 2022 07:35

الداخل المحتل-الرأي:


أعلن مكتب إعلام الأسرى، مساء اليوم الثلاثاء، عن إصابة جميع الأسرى الفلسطينيين في قسم 12 بسجن "نفحة" الإسرائيلي بفيروس "كورونا".

بدوره، قال نادي الأسير الفلسطيني في بيان مقتضب له، إن 60 أسيراً تبينت إصابتهم بفيروس "كورونا" اليوم الثلاثاء في القسم ذاته، مشيراً إلى أن القسم يتواجد فيه عدد من المرضى وكبار السن.

وشدد على أن "سياسة إدارة سجون الاحتلال في حجب المعلومات المتعلّقة بالأسرى والمعتقلين، إضافة إلى عدم إجراء الفحوصات للأسرى المخالطين؛ أدّت إلى عدم قدرة أيّة جهة حقوقية أو رسمية على حصر عدد المصابين بالفيروس منذ انتشاره في السّجون".

وفي 3 فبراير 2022، قال نادي الأسير، إن أكثر من نصف الأسرى في سجن "عوفر" مصابون بفيروس "كورونا".

وأكد أن الفيروس منتشر في كافة الأقسام، حيث أن إدارة سجون الاحتلال عملت على تحوّيل الوباء إلى أداة تنكيل من خلال ترسيخ جملة من الإجراءات الاستثنائية وحرمان الأسرى من حقوقهم بذريعة انتشار الوباء، عدا عن افتقار الأقسام للإجراءات الوقائية اللازمة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

البحر.. ساحة الاحتلال للتضييق على الصيادين الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟