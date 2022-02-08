كورونا يُصيب كافة الأسرى بقسم "12" داخل سجن "نفحة"

الداخل المحتل-الرأي:



أعلن مكتب إعلام الأسرى، مساء اليوم الثلاثاء، عن إصابة جميع الأسرى الفلسطينيين في قسم 12 بسجن "نفحة" الإسرائيلي بفيروس "كورونا".

بدوره، قال نادي الأسير الفلسطيني في بيان مقتضب له، إن 60 أسيراً تبينت إصابتهم بفيروس "كورونا" اليوم الثلاثاء في القسم ذاته، مشيراً إلى أن القسم يتواجد فيه عدد من المرضى وكبار السن.

وشدد على أن "سياسة إدارة سجون الاحتلال في حجب المعلومات المتعلّقة بالأسرى والمعتقلين، إضافة إلى عدم إجراء الفحوصات للأسرى المخالطين؛ أدّت إلى عدم قدرة أيّة جهة حقوقية أو رسمية على حصر عدد المصابين بالفيروس منذ انتشاره في السّجون".

وفي 3 فبراير 2022، قال نادي الأسير، إن أكثر من نصف الأسرى في سجن "عوفر" مصابون بفيروس "كورونا".

وأكد أن الفيروس منتشر في كافة الأقسام، حيث أن إدارة سجون الاحتلال عملت على تحوّيل الوباء إلى أداة تنكيل من خلال ترسيخ جملة من الإجراءات الاستثنائية وحرمان الأسرى من حقوقهم بذريعة انتشار الوباء، عدا عن افتقار الأقسام للإجراءات الوقائية اللازمة.