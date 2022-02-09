وكالة الرأي الفلسطينية بلدية البريج وشرطة البلديات ينظمان جولة تفقدية للمحلات والمنشآت وكالة الرأي الفلسطينية الإدارة العامة للمخاتير تتابع سير العمل بمحكمة الشمال الشرعية وكالة الرأي الفلسطينية "المدهون" يؤكد على تعزيز استقلال القضاء ونزاهته وكالة الرأي الفلسطينية اللجنة الحكومية تنفذ جولة ميدانية علي العديد من المخابز وكالة الرأي الفلسطينية اللجنة الحكومية تنفذ زيارة ميدانية للمدخل الجنوبي لوادي بيت حانون وكالة الرأي الفلسطينية عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية مانشستر سيتي يستضيف برينتفورد من أجل تعزيز صدارة الدوري الإنجليزي وكالة الرأي الفلسطينية أهداف الثلاثاء.. الأهلي يخسر من بالميراس.. وثنائية لإنتر ضد روما وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية قرب رهط وكالة الرأي الفلسطينية إضراب شامل بالضفة حدادًا على أرواح شهداء نابلس
أخبار » الأخبار الفلسطينية

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

09 شباط / فبراير 2022 09:49

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى
مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

غزة - الرأي:

اقتحم مستوطنون متطرفون، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مصادر مقدسية إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية عند السور الشرقي للمسجد الأقصى قرب مصلى باب الرحمة.

شهد المسجد تواجد للمصلين وطلبة العلم الحراس الذين تصدوا لاقتحام الأقصى ومنعوا المستوطنين من التجول بحرية في الباحات.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على مدار الأسبوع باستثناء يومي الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع في الأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

البحر.. ساحة الاحتلال للتضييق على الصيادين الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟