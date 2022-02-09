"المدهون" يؤكد على تعزيز استقلال القضاء ونزاهته

غزة-الرأي

أكد المستشار ضياء الدين المدهون رئيس المجلس الأعلى للقضاء على استراتيجية مجلسه نحو تعزيز استقلال القضاء ونزاهته، بما يضمن مأسسة قواعد العمل المتعلقة بشؤون القضاة وتطويرها ووضع اليات لتعزيز قواعد السلوك القضائي ومراجعتها وتأمين ما يلزم لتحقيق العدالة الناجزة.

وقال المستشار المدهون " نعمل على تطوير خدمات المحاكم والبنى التحتية بهدف تعزيز فعاليتها واختصار زمن تقديمها من خلال برنامج إلكتروني قضائي يساهم في تطبيق توسيع مجالات حوسبة المحاكم والربط مع الجهات ذات العلاقة بالعمل القضائي وخدماته للوصول لبيئة تقاضي ذكية، وتطوير التنفيذ والعمليات المساندة وتحسين البنى التحتية للمحاكم.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها في محكمتي بداية وصلح غزة لمتابعة سير العمل وإجراءات التقاضي، وكان برفقته الأستاذ محمد نوفل رئيس محكمة بداية غزة، والقاضي إيهاب عرفات وكيل المكتب الفني، والقاضي سامي الاشرم رئيس هيئة الجنايات الكبرى، والقاضي محمد فروانة مدير محكمة صلح غزة، والمهندس ماهر الرفاتي مدير عام المحاكم النظامية والأستاذ محمود الحفني مدير ديوان رئيس المجلس.

وبين المدهون أهمية القضاء في استقرار المجتمع، معتبره الوعاء الذي تصب فيه كافة المشاكل والخلافات وتحسم من خلاله الاختلافات القانونية والتي قد تتعلق باي شأن من شؤون الحياة، مشيراً لضرورة إنجاز القضايا بعدالة وسرعة، وهي حق للمواطنين جميعا.

وعقد المستشار المدهون خلال الزيارة، اجتماعاً مع قضاة المحكمتين، أكد خلالهما على أهمية المحافظة على عدالة الإجراء التي تؤدي لعدالة الموضوع من خلال المساواة بين الخصوم، مشدداً على ضرورة التأكيد على الطاقم الإداري بحسن التعامل مع جمهور المراجعين لاسيما المحامين منهم، وتعزيز ثقة المواطنين بالقضاء.

وثمن المستشار المدهون جهود الطاقم القضائي والإداري في المحكمتين، مردفاً " لدينا طاقات يمكن البناء عليها لتكون ثمرة وواحة للعدل في قطاع غزة، ويجب الاستشعار بعظم الأمانة التي تحملونها لتؤدوها بحقها".

