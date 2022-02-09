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تعليم الشمال تنظم لقاءً توعوياً في روضة الرحمة حول السلامة المرورية

09 شباط / فبراير 2022 02:34

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غزة-الرأي

واصلت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة برامجها التوعوية والتثقيفية، والتي تهدف إلى تعزيز ثقافة السلامة المرورية في نفوس الأطفال وتدريبهم عليها، حيث تم تدريب الأطفال بشكل عملي على الاجتياز الآمن للطريق، بالإضافة إلى شرح الإشارات الضوئية وكيفية قطع الطريق من خلال ممر المشاة.
وتسعى مديرية التربية والتعليم من خلال هذه البرامج التوعوية تعزيز ثقافة الوعي المروري في نفوس طلاب رياض الأطفال للمحافظة عليهم من خطر الحوادث المرورية، هذا بالتنسيق والتعاون مع وزارة النقل والمواصلات والمعهد المروري لشرطة، والمؤسسات الشريكة الأخرى.
وقد شارك في اللقاء التثقيفي مدير دائرة رياض الأطفال بوزارة التربية والتعليم، أ. حسين العيلة، ورئيس قسم الارشاد المروري في وزارة المواصلات أ. ناهض الخطيب، ومشرفة رياض الأطفال بالمديرية أ. نادية النميلات قسم التوعية المرورية في وزارة المواصلات أ. نادية العالول، والملازم أول في قسم الارشاد في شرطة المرور كمال الكحلوت، مرشد مروري في جمعية فلسطين للسلامة المرورية أ. فراس مسعود، ومن العلاقات العامة مشرف الإعلام المدرسي أ. عطية الحاج أحمد.
وتأتي هذه أيضاً الفعالية لتثقيف الأطفال حول أهمية اتباع نظام السلامة في المرور وتعليمهم السلوك المروري الصحيح لتفادي حوادث الدهس وحمايتهم من مخاطر عدم الالتزام بقواعد السلامة بالمرور.
 

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