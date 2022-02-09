وكالة الرأي الفلسطينية احتراق حفار إسرائيلي على الحدود شرق قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي خلال جلستها الأسبوعية وكالة الرأي الفلسطينية شرطة رفح تُنهي خلافًا عائليًا دام أكثر من"10" سنوات وكالة الرأي الفلسطينية رئيس بلدية دير البلح يزور مدير مكتب العمل ومدير مديرية الزراعة بالوسطى وكالة الرأي الفلسطينية قوات الاحتلال الخاصة تختطف أسيراً محرراً في جنين وكالة الرأي الفلسطينية كشف جديد.. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتلعون 60 شتلة زيتون غرب سلفيت وكالة الرأي الفلسطينية زراعة خانيونس تنفذ جولة ميدانية لمزارعي البستنة الشجرية وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تشرع بحصر أعداد خلايا النحل في بالوسطى وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية وجمعية واعد تبحثان التعاون المشترك
أخبار » الأخبار الحكومية

هدم منزل مقام على أراضي حكومية ببيت لاهيا

09 شباط / فبراير 2022 06:54

غزة- الرأي

نفذت اليوم فرق التفتيش التابعة لسلطة الأراضي وبمشاركة الجهات التنفيذية من وزارة الداخلية في منطقة شمال قطاع غزة أمراً بإزالة تعدي منزل قيد الانشاء مقام على أرض حكومية الواقعة في مدينة بيت لاهيا منطقة بئر عزيز.

وأوضحت سلطة الأراضي اليوم، أن هذه الإزالة جاءت في إطار المساعي الحثيثة التي تبذلها سلطة الاراضي لإزالة التعديات على الأملاك الحكومية.

ومن جانبه شدد رئيس سلطة الاراضي عماد الباز، على الاستمرار بإزالة كل التعديات التي تطال الأملاك والأراضي الحكومية.

 واعتبر أن إزالتها واجب أخلاقي ووطني للحفاظ على الممتلكات العامة والتي هي حق عام للأجيال القادمة والصاعدة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

البحر.. ساحة الاحتلال للتضييق على الصيادين الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟