هدم منزل مقام على أراضي حكومية ببيت لاهيا

غزة- الرأي

نفذت اليوم فرق التفتيش التابعة لسلطة الأراضي وبمشاركة الجهات التنفيذية من وزارة الداخلية في منطقة شمال قطاع غزة أمراً بإزالة تعدي منزل قيد الانشاء مقام على أرض حكومية الواقعة في مدينة بيت لاهيا منطقة بئر عزيز.

وأوضحت سلطة الأراضي اليوم، أن هذه الإزالة جاءت في إطار المساعي الحثيثة التي تبذلها سلطة الاراضي لإزالة التعديات على الأملاك الحكومية.

ومن جانبه شدد رئيس سلطة الاراضي عماد الباز، على الاستمرار بإزالة كل التعديات التي تطال الأملاك والأراضي الحكومية.

واعتبر أن إزالتها واجب أخلاقي ووطني للحفاظ على الممتلكات العامة والتي هي حق عام للأجيال القادمة والصاعدة.