كيفية إلغاء أرشفة الرسائل على ماسنجر ومواصلة الدردشة



يكون لديك خيار "أرشفة" رسالة فيس بوك عند قرار التخلص منها، ونظرًا لأن الرسائل المؤرشفة في ماسنجر لم تختف نهائيًا، يمكنك إلغاء أرشفتها إذا كنت ترغب في ذلك، وهنا نقدم لك تفاصيل تطبيق هذا القرار في خطوات، وفقا لما ذكره موقع "business insider" لمواصلة الدردشة.

كيفية أرشفة الرسائل على ماسنجر

1. افتح ماسنجر فى متصفح سطح المكتب المفضل لديك على جهاز الكمبيوتر الشخصي أو جهاز Mac.



2. حرك الماوس فوق الرسالة التي تريد أرشفتها واضغط على النقاط الثلاث على اليمين.



3. حدد أرشفة الدردشة لإخفاء الرسالة من البريد الوارد الرئيسي.

كيفية إلغاء أرشفة الرسائل على ماسنجر

1. اضغط على النقاط الثلاث في نافذة دردشة ماسنجر.



2. حدد الدردشات المؤرشفة.



3. اضغط فوق الرسالة التي تريد إخراجها من الأرشيف والرد عليها لإعادتها إلى بريدك الوارد الرئيسي.