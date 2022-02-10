التنمية الاجتماعية بخانيونس تنظم اجتماعا لمناقشة استمارة إدارة الحالة

غزة-الرأي

نظمت مديرية التنمية الإجتماعية في محافظة خان يونس ممثلةبمديرها أ. سامي البراهمة ونائبه أ. عبد الهادي صافي و كذلك المشرفين في المديرية ، اجتماعا هاما لمناقشة استمارة برنامج ادارة الحالة (السجل الاجتماعي) وذلك لوضع الملاحظات المهنية الخاصة بالعمل .

