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"العدل" وإذاعة الرأي يلتقيان لبلورة مشروع التوعية والتثقيف القانوني

12 شباط / فبراير 2022 10:02

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غزة-الرأي

استضافت وزارة العدل الأستاذ خالد راضي الإعلامي والمحاور بإذاعة الرأي الحكومية، وذلك لمناقشة الخطوط العريضة لمشروع التثقيف القانوني الذي تعكف الوزارة على إعداده بالتعاون مع المكتب الإعلامي الحكومي،بحضور مدراء عموم الإدارات المختصة بالوزارة وممثلون عنها.


بدوره، أوضح خليل حمادة مدير عام وحدة العلاقات الدولية العامة بأن الوزارة وضعت ضمن أولوياتها نشر الثقافة والوعي القانوني والحقوقي، والتعريف بالأمور القانونية والإجراءات السليمة التي يفترض بالمواطن معرفتها لحفظ حقوقه، وأن هذا اللقاء يأتي في إطار التنسيق لوضع اللبنات الأولى لإعداد برنامج متكامل يحقق هذا الهدف الكبير.


من جانبه، أشار راضي إلى أهمية هذه الخطوات لرفع مستوى المعرفة القانوني بين فئات المجتمع المختلفة، مشيداً بدور وزارة العدل كحاضنة لقطاع العدالة، مؤكداً أن البرامج الإعلامية القادمة تطمح لتحقيق هدفين هما "التوعية القانونية، وحل مشكلات المواطنين"، مثنياً على استعداد الوزارة لتقديم المواد والبرامج الإعلامية القانونية.


وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة ستقوم بالعمل مع وزارات وجهات عديدة في إطار هذا المشروع، الذي ستقوم خلاله - بالتعاون مع تلك الجهات - بإعداد مواد تثقيفية قانونية يتم نشرها وبثها عبر وسائل الإعلام المختلفة، تهدف لغرس المعارف القانونية لدى شرائح المجتمع لتعزيز سيادة القانون وحفظ الحقوق.
 

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